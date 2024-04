Gyengén kezdett, a nagyszünetben már 7–2-es hátrányban volt a Zue.hu Szegedi VE OB I.-es férfi vízilabdacsapata a Honvéd vendégeként. A második félidőben viszont óriásit küzdött, negyven másodperccel a mérkőzés vége előtt 8–8-nál utolérte ellenfelét. A szegedi öröm viszont elmaradt, ugyanis időkérést követően, nyolc másodperccel a vége előtt Ekler Zsombor szerezte meg a fővárosiak győztes gólját emberelőnyből. Ezzel az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharcot 9:0-ra megnyerte a Honvéd.

A szegediek a hetedik helyért játszhatnak majd a Szolnok–Kaposvár párharc vesztesével. Ők 3:3-ra állnak, a 18 órától kezdik meg párharcukat előbbi otthonában.

Kiss Csaba: – Olyan érzésem volt ma is, mintha minden szombaton beülnék a moziba és megnézném az Időtlen időkig című filmet, mert folyamatosan az történik velünk, ami ma is. Van egy pocsék negyedünk, ami méltatlan a felsőházhoz, utána pedig megmutatják, hogy nagyon jó vízilabdázóink vannak. Ez most arra volt elég, hogy játszottunk kiváló mérkőzést, mégis azt mondom, most voltunk a legtávolabb a Honvédtól. Nagyon hamar kinyílt az olló a két csapat között, nem úgy mint az előző két találkozón, amikor végig ott lihegtünk a sarkukban. A legvégén utolértük őket, de nem maradt erőnk, arra, nyerjünk. Törvényszerű góllal kaptunk ki a végén.

Honvéd–Zue.hu Szegedi VE 9–8 (3–2, 4–0, 1–4, 1–2)

E.ON férfi vízilabda OB I., rájátszás az 5–8. helyért. Budapest, Kőér utcai uszoda. Vezette: Fodor, Kollár.

Honvéd: Farkas – Kevi 1, Ekler Zs. 4, Vadovics 1, Kiss B. 1, Gregor, Simon H. 1. Csere: Szépfalvi, Fejős 1, Hessels B., Ekler B., Baksa J., Hessels S. Vezetőedző: Szivós Márton.

Zue.hu Szegedi VE: Danka – Sánta, Bóbis 5, Nagy M. 1, Horváth Zs., Kürti, Sziládi 1. Csere: Tóth Gy., Leinweber 1, Horváth V., Varga M. Vezetőedző: Kiss Csaba.

Gól – emberelőnyből: 6/2, ill. 7/3.

Ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

Kipontozódott: Gregor, Szépfalvi, ill. Horváth Zs.

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc végeredménye: 9:0 a Honvéd javára.