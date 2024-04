Fontos meccs várt az SZTE-Szedeákra, amely a playout során mindkét meccsét megnyerő Kecskemétet fogadta az alsóházi rájátszás harmadik fordulójában.

A büntetőkről szóltak a meccs első percei, majd az ötödik percben Lukovics egymás után a második tripláját dobta be, amivel 14–5-re vezettek a vendégek, időt is kért Simándi Árpád. Nem sokkal később 13 ponttal, 20–7-re is vezetett a Kecskemét, innen azonban eg egészen elképesztő, 14–0-ás futást produkált a Szedeák, amelynek védekezése jelentősen feljavult, miközben kulcsemberére, Bognár Kristófra hamar ráfújták a második hibát is. Megjöttek a szegedi triplák, Locke, majd a meccsnapján a születésnapját ünneplő Cohill vágott be egyet-egyet, Woolridge ziccerével pedig már vezetett is az SZTE, 21–20. Lukovics törte meg a vendégek pontcsendjét, de a negyedből hátralévő másodpercek elégnek bizonyultak Lockenak egy újabb triplára, 24–20.

A második negyedben aztán a szegediek ritmusával nem igazán tudott mit kezdeni a Kecskemét, sorra vezették a gyors támadásokat a Tisza-partiak, és mintha a három játékvezető sem tudta volna tartani a ritmust, mert elképesztő ítéleteket hoztak – ennek ellenére is folyamatosan növelte az előnyét a Szedeák, amely Zsíros triplája után már több mint tízzel, 51–39-re vezetett. A nagyszünetre végül 11 ponttal állt jobban a meccset abszolút kontrolláló Szedeák, 52–41.

Két és fél perc telt el a harmadik negyedből, amikor időt kért a Kecskemét, hiszen egy lepattanó után Mucza szolgálta ki Woolridge-t, az újabb gyors akció után pedig 60–48-ra vezetett a Szedeák. Locke negyedik hármasával az eddigi legnagyobb szegedi előny alakult ki 63–48-nál, és ugyan Bogues kosaraival zárkózott a Kecskemét, de az amerikai technikai faultja után járó büntetővel 16 ponttal vezetett a Szedeák 73–57-nél. Dramicsanin tempójával 11-re jöttek fel a vendégek szűk négy perccel a negyed vége előtt, amikor időt kértek a szegediek, 73–62. Rendre visszaverte a kecskeméti felzárkózási kísérleteket a Szedeák, majd a harmadik negyedet egy dudaszós, félpályás Noah Locke-tripla zárta le: 84–70-ről jöhetett az utolsó tíz perc.

Két perc alatt csak Locke egy büntetője került a Szedeák mellé, így Bogues hármasával nyolc pontra jöttek fel a vendégek, 87–75. A legjobbkor jött Mucza triplája, amivel újra kétszámjegyű volt a szegediek előnye. Remekül működött a szegediek védekezése is ekkor, Bognár szerzett labdája után Mucza vitte végig, majd Locke dobta meg a hatodik tripláját, amivel átlépte a 100 pontot a Szedeák, nem mellesleg 17 ponttal vezetett négy perccel a vége előtt, 102–85-nél kért időt Ivkovics.

Innen már nem engedte ki a kezéből a meccset a Szedeák, amely végül 7 ponttal győzött, és megszerezte az első győzelmét a playoutban.