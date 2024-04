A második fogadta az elsőt a vármegyei II. osztályban: a listavezető Sándorfalva úgy utazhatott Deszkre, hogy mind az addigi húsz mérkőzését megnyerte a bajnokságban. Úgy tűnt, a huszonegyedik is meglesz, hiszen az 50. percben 2–0-ra vezettek a vendégek, ám a Deszk az utolsó tíz percben háromszor is betalált, és 4–2-re megnyerte a meccset.

– A jobbik arcát mutatta a csapatom ezen a mérkőzésen. Ezúttal megvoltak azok az egyéni teljesítmények, amelyek nem minden alkalommal jönnek elő. Bizonyára hozzájárulhatott ehhez a teljesítményhez az is, hogy kiváló futballhangulatban fogadhattuk a Sándorfalvát, jó időben, sok néző előtt játszhattunk, de a kellő akarat is megvolt a játékosokban, jól dolgoztak a gyerekek. Nulla–kettő után szerkezetet változtattunk, ez is jól működött. A Sándorfalva jobb csapat, mint mi, azt gondolom, ha tízszer játszanánk egymás ellen, nyolcszor ők nyernének, egy döntetlen mellett egyszer le tudnánk őket győzni – ez pont ez a nap volt, amikor sikerült. A Sándorfalva kiemelkedik ebből a bajnokságból, és természetesen örülünk a győzelemnek, amelyet egy jó iramú találkozón sikerült megszereznünk. További sok sikert kívánunk a Sándorfalvának a vármegyei I. osztályban való szerepléshez! – mondta lapunknak Csordás József, a Deszk edzője.

A deszki csapat a tavasz folyamán nem először állt fel kétgólos hátrányból, Mindszenten is nulla-kettőről sikerült egyenlíteniük.

– A mentális erőnk megvan. Ha még többet tudnánk dolgozni, akkor tudnánk fejleszteni a játékunk színvonalát is. Még öt nagyon nehéz mérkőzésünk van hátra a szezonból, igyekszünk azokon is jól teljesíteni – tette hozzá Csordás József.