A dorozsmai vereségét követően javítani tudott az SZVSE a vármegyei I. osztály felsőházi rájátszásában. A Vasutasok az első félidő közepén Amariutei lefordulását követően kerültek előnybe, majd a félidő hajrájában megélénkült a játék. Holcsik lövését Lévai tisztázta a kapu előtt, majd szinte a kontrából Amariutei egy átvételt követően nagy erővel lőtt a léc alá, 0-2 A második félidő elején Albert megszerezte a szegediek harmadik gólját, így eldöntötte a meccset.

Az SZVSE előnye 11 pont a Tiszasziget–Algyő duó előtt, miután mindkét dobogón álló csapat idegenbeli sikert aratott. A szigetiek ugyan hátrányba kerültek Makón, és a hazaiak előtt egy óriási helyzet adódott 1–0-nál, de nem sikerült ezt kihasználni - ellenben a túloldalon egy élesen belőtt labdát Dancsó a saját kapujába juttatott. A Tiszasziget Nagy Attila távoli bombagóljával végül fordítottak, és mindhárom pontot elvitték.

Megküzdött a győzelemért Kiskundorozsmán az Algyő, az első félidőben inkább a hazaiaké volt a meccs, viszont a szünet után más fokozatba kapcsolt Fülöp Tibor csapata. Bogdán Bence egy szerzett labda után középre lőtte a labdát, ott Ottlik Máté pedig az érkező Selyem elől tisztázni akart, de a saját kapujába juttatta a labdát - ez az akcióhárom pontot jelentett az Algyőnek.

Az alsóházban a HFC II. nyerte a forduló előtt nyeretlen csapatok csatáját. A Bordány egy 90. percben szerzett góllal legyőzte az FK Szegedet, ezzel a bordányiak az alsóház élére álltak. Az Ásotthalom magabiztos sikert aratott a Szentesi Kinizsi ellen, így az utolsó előtti helyen álló ásotthalmiak csak négy pontra vannak az alsóház másodikjától, a Balástyától, a következő fordulóban pedig éppen egymással találkoznak.

Vármegyei I. osztály, rájátszás, felsőház, 4. forduló

Kéménygyártó-Mórahalom–SZVSE-G-Falc Kft. 1–3 (0-2)

Mórahalom, 100 néző. Vezette: Szűcs Gábor – jól (Vén, Lichtenberger).

Mórahalom: Weszelovszky – Vajda, Róka, Rádóczi, Ábrahám, Holcsik (Pióker, 68.), Pető (Tajthy, 67.), Nagy M., Heidrich (Dobronoky, 58.), Bokányi (Hatvani, 72.), Szalma (Csehó, 68.). Edző: Papp Endre.

SZVSE: Baji – Pócs, Csamangó, Rádai, Beretka, Albert (Ábrahám-Fúrús, 72.), Mezei, Lévai, Kelemen V., Papp Á. (Fodor, 70.), Amariutei (Mészáros, 78.). Edző: Kelemen Balázs.

Gólszerzők: Holcsik (67.), ill. Amariutei (24., 44.), Albert (53.).

Jók: Weszelovszky, Nagy M., Róka, Holcsik, Ábrahám, Dobronoky, ill. mindenki.

Papp Endre: – Ha az SZVSE úgy játszik, ahogy tud, nehéz megállítani, főleg ha csak három-négy jó teljesítményt tudsz produkálni. Csapatom igyekezett, de fontos periódusokban az SZVSE pontosabb volt, és bár megvoltak a helyzeteink, de ma a jobb csapat nyert. Gratulálok az SZVSE-nek!

Kelemen Balázs: – A szezon egyik legjobb játékával rukkoltunk elő, gratulálok mindenkinek!

Makó–Tiszasziget 1–2 (1-0)

Makó, 150 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Tihanyi, Juhász).

Makó: Bohák N. – Fancsali (Pepó, a szünetben), Vas, Kardos, Beke (Megyesi, 63.), László, Rakity, Czebe, Borbély (Béres, 69.), Dancsó, Pataki (Bódi, 79.). Edző: Botlik Róbert.

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Nagy A. (Balla, 89.), Skribek B., Drágity (Kollár, 77.), Tóth I., Bálint D., Baka (Szabó D., a szünetben), Dancsok (Varga G., 86.), Farkas, Tóth J. Edző: Bány Tamás.

Gólszerzők: Vas (34.), ill. Dancsó (57., öngól), Nagy A. (72.).

Jók: Kardos, Fancsali, Czebe, ill. Kiss D.

Botlik Róbert: – Jó iramú mérkőzésen kihagytuk a helyzeteinket, ez pedig megbosszulta magát. Gratulálok a Tiszaszigetnek!

Bány Tamás: – Ha minket valamelyik edzőkolléga le akar minket csekkolni, azt rendesen át tudjuk verni. Elég kétarcúak vagyunk.

Kiskundorozsma–M-Perfect Home Algyő 0–1 (0-0)

Szeged-Kiskundorozsma, 100 néző. Vezette: Kiss Márkó – gyengén (Mucsi, Pap).

Kiskundorozsma: Zékány – Varga Á., Molnár K., Kalapács, Hochheiser (Veszelka, 62.), Ottlik Márk (Agócsy, 67.), Ottlik Máté, Fülöp, Lóki, Bozsó, Kis B. Edző: Ottlik Sándor.

Algyő: Szabó G. – Vastag, Bozóki (Kardos, 55.), Horváth A., Patai (Kovács M., 64.), Dudás, Deák (Buchholcz, 73.), Csányi Á., Bogdán, Pócs (Semjényi, 81.), Selyem (Daróczi, 88.). Edző: Fülöp Tibor.

Gólszerző: Ottlik Máté (55., öngól).

Jók: senki, ill. Vastag, Horváth A., Bogdán, Kardos, Csányi Á.

Ottlik Sándor: – Egy óriási védelmi hiba után kaptunk egy gólt, ami el is döntötte a meccset. Sajnos a mi csapatunk nem bírja el, ha a borzasztó gyenge játékvezető legtöbbször ellenünk téved.

Fülöp Tibor: – Két ellentétes félidőt produkáltunk, a legfontosabb, hogy be tudtuk húzni ezt a mérkőzést. Minden idegenbeli győzelemnek nagy értéke van.

Alsóház, 4. forduló

Hódmezővásárhelyi FC II.–Balástya 4–2 (2-2)

Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Paczér Balázs – jól (Minda, Halász).

HFC II.: Hegyes – Czékus, Orovecz (Karácsonyi, 73.), Patkós, Bencze, Borbá (Kónya, 68.), Rabecz, Arany, Herczeg, Kis D. (Pálinkás, 61.), Daraki (Tatár, a szünetben). Edző: Vinnai István.

Balástya: Prcic – Sári (Faragó, 80.), Bitó, Szádeczky, Mágocsi (Szűcs T., 61.), Bagi (Tóth P. 53.), Nagymihály (Márkus, 27.), Szántó, Vörös, Tóth G., Bárkányi. Játékos-edző: Szádeczky Zalán.

Gólszerzők: Patkós (15., 49.), Borbás (27.), Pálinkás (93.), ill. Bitó (13.), Szántó (36.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Vinnai István: – Megtört a jég! Az eddigi meccsekben is benne volt a győzelem, a második félidei jobb játékunkkal behúztuk a mérkőzést.

Szádeczky Zalán: – Teljes mértékben magamra vállalom a mai eredmény, játékosként és edzőként is. Büszke vagyok a csapatra, küzdöttünk. Nem adjuk fel, megyünk tovább. Gratulálok a HFC-nek!

Bordány–FK 1899 Szeged 2–1 (0-0)

Bordány, 100 néző. Vezette: Gargya Balázs – jól (Kiss R., Gera).

Bordány: Grund – Márki, Kovács K. (Sárkány, 68.), Kovács P., Visnyei (Krizs, 79.), Pióker (Rádóczi, 60.), Kis L., Forgó, Mondics (Faragó-Barát, a szünetben), Sahin-Tóth (Márton, 68.), Kovács D. Edző: Nagy Torma Ricsárd.

FK Szeged: Kőrösi – Tóth G., Indre, Csuka (Varga V., 67.), Hegyesi P., Hegyesi B. (Miklós, 81.), Molnár Á. (Bóta, 60.), Magyar, Heredea (Dóra, 72.), Tóth A. (Mucsi, 85.), Sisák. Játékos-edző: Dóra János.

Gólszerzők: Kovács D. (51.), Kis L. (90.), ill. Magyar (60., 11-esből).

Jók: Kovács D., Kis L., Forgó, ill. mindenki.

Nagy Torma Ricsárd: – Mindkét csapat teljesítménye hullámzott a mérkőzés során, ebből mi most jobban jöttünk ki. A cserék remekül szálltak be, tudtak újat adni, ez nagyon pozitív. Büszke vagyok a csapatomra!

Dóra János: – Valami van, de nem az igazi, de majd lesz valahogy, és hát ez is valami. Ha nem tudsz róla, gond egy szál se. Evribadi brumm-brumm, i tak dalse.

Ásotthalom–Szentesi Kinizsi 5–0 (3-0)

Ásotthalom, 70 néző. Vezette: dr. Tapodi Péter Ádám – jól (Minda, Csöngető).

Ásotthalom: Mityók – Horváth B., Kothencz G., Malatinszki D., Góra, Szilágyi, Dobák, Savanya, Király, Sándor, Hevesi M. Edző: Hevesi Tibor.

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Illés, Koncz, Rostás, Mihály, Bartucz P., Sarusi, Péter, Bartucz B., Piti, Bertók. Edző: Szöllősi Ferenc.

Gólszerzők: Király (5.), Sándor (34., 11-esből), Szilágyi Á. (42.), Savanya (48.), Góra (85.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Hevesi Tibor: – Minden edző álma, hogy egy ilyen sima mérkőzésen tudunk győzni egy hazai mérkőzésen.

Szöllősi Ferenc: – Cipő: Premier League, haj: Bundesliga, facebook-használat: Serie A, akarat: megyei 7. osztály! Szégyen! Elnézést kérek a szentesi szurkolóktól!

A felsőház állása

1. SZVSE 26 22 0 4 105 – 32 66

2. Algyő 26 17 4 5 58 – 25 55

3. Tiszasziget 26 16 7 3 60 – 26 55

4. Mórahalom 26 15 4 7 60 – 31 49

5. Dorozsma 26 14 3 9 43 – 28 45

6. Makó 26 9 4 13 49 – 59 31

Az alsóház állása

1. Bordány 26 8 5 13 39 – 62 29

2. Balástya 26 8 3 15 40 – 67 27

3. Szentes 26 7 6 13 47 – 69 27

4. HFC II. 26 7 2 17 40 – 67 23

5. Ásotthalom 26 6 5 15 29 – 60 23

6. FK Szeged 26 5 1 20 29 – 73 16

A következő forduló programja

Felsőház, szombat, 14.30: SZVSE–Algyő. 17 óra: Tiszasziget–Mórahalom, Kiskundorozsma–Makó. Alsóház, szombat, 17 óra: Szentesi Kinizsi–Bordány, Balástya–Ásotthalom. 19 óra: FK 1899 Szeged–Hódmezővásárhelyi FC II.