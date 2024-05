„Ideális helyszín a városi stadion erre a rendezvényre, minden adottság megvan hozzá. Izgatottan várjuk, mint házigazdák ezt a napot mi is, és ha már stadion, a focit is szeretnénk behozni a programkavalkádba. Lesz 11-es labdarúgóverseny, illetve sorversenyekkel, ügyességi játékokkal is készülünk, valamint ajándékokkal és fődíja is lesz a 11-es bajnokságnak” – nyilatkozta Horváth Zoltán, a HFC elnöke.

Kiemelte, nagy örömmel terveznek már és remélik, sok család kilátogat, ilyen nagy volumenű rendezvény pedig igen régen volt a városi stadionban.

És hogy mi minden lesz még a Tiszta Szívvel Kalandos Gyereknapján?

Akadálypályák, sportbemutatók, meseszínház, karaoke, koncert, óriás élő kugli, dartsfoci, óriás mászófal, buborékfoci, óriás LEGO, katapult, rekesztoronyépítés, arcfestés, hajfonás, csillámtetoválás, kézműveskedés, rendőrségi, tűzoltói és katonai gépjárművek felvonulása, ajándék csoki és gyümölcs, és egy nyereményjáték, ahol többek között 8 kerékpár, tablet, okostelefon, pizza utalványok és családi belépők is gazdára találnak.