A helyosztón eddigi legsimább kimenetelű mérkőzését játszotta az UVSE-vel a Metalcom Szentes. Az alapszakaszban 9–8-ra győztek Szentesen az újpestiek, míg a fővárosban 11–11-es döntetlennel zártak egymás ellen. A péntek esti első felvonáson viszont már 10–4-re és 13–7-re is vezetett a Metalcom, végül 18–13-ra győzött a Hajós Alfréd Sportuszoda nyitott medencéjében.

– Úgy éreztem, ezen a mérkőzésen az jelentette a legnagyobb különbséget a két csapat között, hogy sokkal jobban akartuk a győzelmet ellenfelünknél – jegyezte meg érdeklődésünkre Szatmári Kristóf, a Szentes vízilabdázója.

Hozzátette, hogy az akarat mellet a játék is jól ment a csapatnak, ráadásul Kovács Barnabás is jól védett a kapuban, valamint a blokkjaik is a helyükön voltak. Az UVSE-nél viszont mindezek hiányoztak. Rámutat erre a védési hatékonyságok statisztikája is. A Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) hivatalos adatai szerint Kovács tizenhárom labdát védett, míg a két újpesti kapus összesen ötöt.

Azzal kapcsolatban, hogy mi szükséges ahhoz, hogy lezárja a párharcot, megszerezze a 11. helyet a Metalcom Szentes, úgy fogalmazott, semmiképpen sem szabad úgy belemenniük a meccsbe, hogy csak legyenek túl rajta.

– A két meccs között három edzésünk volt összesen. Ezeken már csodát nem lehet tenni, inkább a frissítésen van a hangsúly, de néhány dolgot azért átbeszélünk. Ilyenkor már annak a munkának kell kitartani, amit eddig elvégeztünk. Ha úgy kezdünk, mint pénteken, akkor reális esélyünk lehet a szezon befejezésére – fogadkozott.