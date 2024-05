– Készen áll az újabb harcra?

– Igen. Minden erőmmel azon vagyok, hogy behúzzam ezt a bajnoki címet. Most egy picit fáradt vagyok, hiszen nyolc és fél kilogrammot kellett fogyasztanom az elmúlt hetekben, de a mérlegelés megvolt, jól sikerült, hiszen 30 dekagrammal az előírt súly alatt volt. Az oroszlán akkor veszélyes, amikor éhes, és én most nagyon éhes vagyok legfőképpen a sikerre. Ezért mindent meg is teszek, mert szeretném hazavinni az övet a családomnak. A legnagyobb motivációmat a kislányom jelenti, aki éppen most töltötte be a negyedik életévét, és ha minden jól alakul, akkor a negyedik bajnoki címemet szerezhetem meg. Ezt megkaphatja a születésnapjára.

– Mit kell tudni a bosnyák ellenfélről, Zseljko Stegicről?

– Nagyon nagy ütő hírében áll, teli talpon mozgó bunyós, ezért rengeteget kell lábon mozognom, és nem szabad benne maradnom az ütőtávjában. Dinamikusnak és pörgősnek kell maradnom végig a mérkőzésen, emellett nyomás alá kell helyeznem, hogy ne legyen nyugta. A 34 éves bosznia-hercegovinai ellenfelemnek 22 profi mérkőzése van, ebből 21 győzelemnél jár, amelyből 18 siker volt kiütéses, illetve van egy KO-s veresége is. Csak a legelső, bemutatkozó mérkőzésén kapott ki, azóta nyert, így nagyon kellemetlen riválissal találkozom.

– Mi volt a legnehezebb feladat a felkészülési időszakban?

– Mivel folyamatosan edzésben vagyok, így konkrétan nem tudom megmondani, mennyi az az idő, amelyen csak ezzel a meccsel foglalkoztam. Nagyjából hat és nyolc hét közötti tartamra tehető az a specifikus készülés, amelyben csak erre a meccsre koncentráltam. Ezen időszak alatt azért össze kellett egyeztetnem a munkát, az edzést, a családot és a főiskolai tanulást, hiszen hamarosan államvizsgázom, illetve az edzések száma is megnövekedett.

– Hagyományosan sokan követik élőben a helyszíneken a meccseit, most is ez várható?

– Igen, úgy tudom, rengetegen, így a barátok és a hozzátartozók is eljönnek biztatni a budapesti mérkőzésre.