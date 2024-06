– Izgatott vagyok, a szívemhez közel áll a Maty-éri légkör, és úgy látom, a SUP szakág versenyzői is átvehetik majd ezt az érzést. Remélem, mindenki mosolyogva hagyja el a pályát a viadal végén – nyilatkozta a hét fős SUP válogatott szövetségi kapitánya, Tóth Dávid.

Az esemény első, szerdai napján csak SUP-számokat rendeznek, csütörtökön már lesznek gyorsasági és para előfutamok is.