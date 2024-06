Center poszton bevethető magyar játékos megszerzését jelentette be az SZTE-Szedeák. A Tisza-partiak kétéves szerződést kötöttek a TF Budapest csapatától érkező Anda Dáviddal. A 26 éves, 214 centiméteres játékos korábban az Oroszlány, a Nyíregyháza, valamint a Szolnok csapatában is játszott, a nemrég véget ért idényben a fővárosi csapatának színeiben a B csoport 25 alapszakasz-mérkőzésén 13.6 pontot, 7.2 lepattanót átlagolt mérkőzésenként 21.8 perc alatt.

– Korábban a rutinszerzés miatt döntöttem a B csoportos játéklehetőség mellett. Érzem magamban, hogy képes vagyok az A csoportban játszani, örültem a megkeresésnek, hiszen ez számomra is egy pozitív visszaigazolás volt. Bár nagy ugrás lesz, de mindent megteszek, hogy a legjobbat tudjam kihozni magamból. Zsíros Petivel együtt játszottam Szolnokon az utánpótlásban töltött időszak alatt, és az Oroszlányban is csapattársak voltunk, együtt jutottunk fel az A csoportba. A Szedeák korábban elért bravúros eredményei is mutatják, nincs lehetetlen, azon leszünk, hogy megismételjük ezeket – nyilatkozta a szegediek új játékosa, Anda Dávid.

2017 óta játszik az SZTE-Szedeákban Mayer Ákos, a klub és a játékos közös története pedig tovább folytatódik, miután a felek a következő szezonra is megállapodtak, így Mayer már a nyolcadik szezonjában szerepelhet a Tisza-partiaknál.

– Örülök, hogy sikerült megegyeznünk, és a Szedeák játékosa maradok a 2024-25-ös szezonban is. Nagyon jó érzés, hogy szinte saját nevelésű kosarasként ebben a csapatban folytathatom játékos pályafutásomat. Célom, hogy egy jó kohéziójú csapatban minél jobban megálljam a helyem, és hozzátegyek a csapat teljesítményéhez, ezért mindent elkövetek! – mondta Mayer Ákos.

Az SZTE-Szedeák korábban már bejelentette, hogy megállapodott a közös folytatásról Zsíros Péterrel, az pedig már szintén ismert, hogy a szegediek előző szezonban szerepelt magyar játékosai közül Mucza Tamás biztosan nem marad, ő ugyanis a Budapesti Honvédba igazolt.