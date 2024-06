Remek nap volt – így összegezhetjük a második felnőtt gyorsasági kajak-kenu válogató újabb napján, hiszen a három versenyszámból kettőben szegedi siker született.

A női mezőnyben C1 200 méteren Takács Kincső nyerte a májusi, szolnoki válogatót, majd a szegedi pótkvalifikációs versenyen kvótát is szerzett ebben a számban Magyarországnak. Akkor azt mondta, ez remek motiváció a folytatásra, és a második válogató fináléjában bizonyította, hogy most is remek formában van. Sokáig vezetett és a célhoz is elsőként közeledett, de az utolsó métereken, a hajóját jobban berúgva az MVM Szegedi VE versenyzője, Kiss Ágnes végül megelőzte. Utóbbi kenus pénteken érdekelt lesz a C2 500 méter szétlövésében is, egyelőre kérdéses, hogy egyesben lesz-e ilyen különverseny. Minderről majd a szétlövés dönthet.

– Nagyon örülök, hogy sikerült nyernem, de továbbra is a páros van nálam fókuszban. Ez a mai pálya megerősítés a holnapi páros szétlövésre – értékelt a szegedi Kiss.

A férfiaknál K1 200 méteren ugyancsak szegedi siker született: Birkás Balázs magabiztosan gyűjtötte be az egyébként nem olimpiai szám elsőségét, és az Európa-bajnokságon indulhat majd a jövő héten.

A legnagyobb érdeklődés a női K1 500 méteres futamot kísérte, amely az egyetlen válogató volt ebben a számban, és amelyben ott volt két olimpiai bajnok, Csipes Tamara és a szülés után visszatért Kozák Danuta. A két kiválóság közül előbbi örülhetett, hiszen megnyerte a számot, ezzel indulhat a jövő heti szegedi Európa-bajnokságon és övé a szám az olimpián, miközben Kozák csak hatodik lett, így lemarad mindkét eseményről.

Az Eb- és olimpiai válogató péntekig tart a Maty-éri pályán, amelyen eldőlt, hogy a férfi K2 500 és a női C2 500 méteres számokban pénteken megrendezik a szétlövést a Kurucz Levente (Nagykanizsa), Opavszky Márk (MTK) és a Nádas Bence (MVM Szegedi VE), Tótka Sándor (UTE), illetve a Bragato Giada (Tiszaújváros), Benkucs Kira (Merkapt) és a Kiss Ágnes, Nagy Bianka (mindkettő MVM Szegedi VE) duó között. Az előbbi futam 11.20-kor, a másik 12.20-kor kezdődik a Maty-éri pályán.