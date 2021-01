Ingatlan boom: nagyon vártuk, megjött!

Decemberben előre jeleztük, most ellenőrizzük: lett-e érdeklődési cunami a kormányzati ingatlanos kedvezmények nyomán. Lett! – mondja az Ingatlanbazar.hu portál.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az Ingatlanbazár online portál a fennállása (és ez több mint 15 év!) alatt még nem tapasztalt ekkora keresési forgalmú januári kezdetet, mint idén. A portálnál mondják, már a hónap első részében a hétvégéken egy látogatásra közel 11 oldal megtekintése jutott, ami novemberben még 6-7 oldal körül mozgott. A látogatás tehát komolyan megugrott.

BEFEKTETŐK? CSALÁDOK?

Ami ezt a hatalmas hullámot okozta: a kormányzat néhány nagyon jól kiválasztott időpontban érkező bejelentése, amely szinte mindenkit érintett eladói és vásárlói körben.

Kezdődött az új építésű ingatlanokkal. A kedvezményes 5 százalékos áfa ismét visszaigényelhető lett, és az új és a használt ingatlanoknál is illetékmentessé vált a tranzakció. Az Ingatlanbazár felhívta a figyelmet, hogy ez nemcsak a befektetési vásárlókat mozgatta meg, hanem sok család a csok alternatíváját látta meg benne. A csok aránya is várhatóan emelkedik az eladások finanszírozásában. Az áfacsökkentéssel a kínálati és a keresleti oldal egyformán megnőtt, nem csoda tehát a keresési sokaság. Ennek következményeként a csok főleg vidéken sokat nyerhet elérhetőségben a szerényebb anyagi lehetőségű családok számára is.

ÚJÍTSD FEL MOST!

A másik jelentős fantáziát megmozgató kormányzati lépés a maximum 3 millió forintos vissza nem térítendő felújítási segítség. Itt sokan, sok szemszögből próbálták kitalálni, hogy hogyan lehet a másik 3 milliót is kiügyeskedni, a szabályok azonban számlás kivitelezéshez kötik, az érem másik oldala pedig a magyar gazdaság élénkítése is.

Az Ingatlanbazárnál úgy gondolják, az igénybe vevők száma akár hat számjegyű is lehet az elmúlt évek felújítási halogatásai után. Ebbe a közel 100 ezer ingatlanba beletartozhatnak a magán és önkormányzati lakások is. A portál arra is számít, hogy ez új lendületet adhat a hitelpiacnak is, hiszen valószínű, hogy a családok többsége nem önerőből fogja kifizetni a maga hárommillióját. Ezt láttuk a panelfelújítási programoknál is.

Itt tehát arról beszélhetünk, hogy a portálon nemcsak ingatlant, hanem ismét hitelt is fognak keresni a látogatók. Ezt az Ingatlanbazáron is meg lehet tenni, hiszen akár az ingatlanok adatlap oldalán, akár külön keresőként megtalálhatjuk a hiteles keresést, ahol több bank kínálatának választékából szemlézhetünk.

Érdemes – sőt ajánlott is – az Ingatlanbazárról felhívott ingatlan irodáknál is tájékozódni a feltételekről. Azt sose felejtsük: komoly vásárlónak akkor fognak tekinteni minket, ha telefonhíváskor azzal kezdjük, hogy az Ingatlanbazárról jöttünk.

HOL KERESSÜK?

Az Ingatlanbazáron jelenleg több ezer felújításra szoruló lakás és ház van az adatbázisban. Ezt az adatot nyugodtan megszorozhatjuk 3-4-gyel is, ha a „jó” állapotjelzéssel bőkezűen bánó tulajdonos hirdetők jelennek meg előttünk. A merítés tehát nagy. Érdemes az Ingatlanbazár részletes keresőjében (ahol az Ingatlan állapota paraméter található) a felújított mezőt is nézni majd. Ugyan még nem lehetnek kész felújítások, de több lakást eleve a felújítással kalkulálva hirdethettek meg.

Ahogy korábban is láttuk, tulajdonosként a piacot is tesztelhetjük a kedvezményes – igazán baráti árú – magánhirdetések feladásával, amelyekhez ha fotóscsomagot is teszünk, akkor gyakorlatilag ugyanabban a keresési környezetben jelennek meg, mint az ingatlanirodák hirdetései. Az Ingatlanbazáron van magánhirdetés-keresés is, ezt a Részletes keresőben találjuk.

Nagy tehát a januári forgalom, sokan keresnek, tömegeket érdekelnek a kedvezmények, ne maradjunk le róluk, fogadjuk meg az Ingatlanbazar.hu tanácsát, és iratkozzunk fel a hirdetésfigyelési listáikra a találati lista oldalaikon!