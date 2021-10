Készítsünk sikeres ingatlanhirdetést!

Ha ingatlanhirdetést akarunk feladni, képzeljük magunkat a potenciális vásárló helyébe, aki el fogja olvasni. Vagy nem. Hirdetésfeladási tanácsok következnek az Ingatlanbazár portál segítségével.

Egy erős hónapban közel 15 millió oldalt tekintenek meg a látogatók az Ingatlanbazáron – mindegyikük a megfelelő ingatlant keresi. A többség a tág kereséstől a szűkítés felé haladásban hisz, mások előre beállítanak minden paramétert, mert nem akarnak annyi hirdetés végignézésével bajlódni.

Ami azt illeti, nem is lehet, és egy átlagos látogató nemigen jut el a keresésben a harmadik találati oldalon túlra, a tizediket pedig csak a legelszántabbak közelítik meg. Közös vonásuk, hogy – főleg mobilon – átfutva olvasnak. Ami nem keltett figyelmet azonnal, az nehezen fog később is.

A portál szerint egy jól összeállított hirdetés fél siker nekünk, magánszemélyeknek.

Első a kirakat

A látogatónk a hirdetés képével találkozik először. Az első kifejező látvány a gyors tekintetet is megállítja, az első benyomás pedig akaratlanul is érzelmi reakciót kelt. Jól válasszuk meg a nyitókép témáját, mert a látogató ezt tekinti majd kirakatképnek. Szépíteni lehet, de lódítani nem; a komoly ingatlanirodák is azt várják el a fotósuktól, hogy a valóságot adja vissza a képen. A csalódás fárasztó a vevőnek és az eladónak is – nem éri meg.

Általában a világos tónusú képek a sikeresebbek, jobban látszanak a részletek is. Ez azt is jelenti, hogy a rendetlenséget soha ne fotózzuk, bármilyen otthonosnak is tűnjön. A látogató képet akar kapni arról, hogy milyen lesz a hely, miután ő berendezi. Ezért ha zsúfolt lenne a szoba, ne csináljunk a bútorainkból csoportképet – húzzuk szellősebbre a tárgyakat.

Képet mindenről!

Az Ingatlanbazár ingyen lehetővé teszi egy alaprajzkép feladását, ez azonban aligha lesz elég. Informatív ugyan, de nem állítja meg a szemet, ha pedig mégis belekattint valaki, az első dolga a többi kép keresése lesz. A portálon érdemes tehát valamelyik barátságos árú fotós csomagot kiválasztani, ezek 15 kép feltöltését teszik lehetővé. Elérhető a kiemelés szolgáltatás is, ami azt jelenti, hogy a hirdetésünk a találati listák élére kerül. A portál tapasztalatai szerint ez nyolcszoros megtekintést eredményez, ami több hívást is jelent.

A 15 kép azért is előnyös, mert a látogatók szeretnek minden helyiségről látni valamit. Mutassunk meg mindent, amit fontosnak tartunk. Ha felújítandó rész van, az arról készített kép becsületes hozzáállására utal majd.

Jól tagolt szöveg kell

Ha sikerünk van, rákattintottak a hirdetésre, megnézték a képeket, a szöveg következik. Nem egyszerű feladat tömören leírni a lényeget, de érdemes megpróbálni. A szöveg hossza sem mindegy; regényt ne írjunk, és a szűkszavúság sem jobb. Adjunk kifejező, egyedi címet a hirdetésnek, a szöveget pedig kezdjük az ingatlan legvonzóbb, legkeresettebb jellemzőivel. Ne hagyjuk, hogy a látogató a paraméterek között botorkáljon: a fontosabb tulajdonságokat, extrákat írjuk le neki.

A szövegnél is gondoljunk arra, hogy ez a látogatónk aznapi ötvenhetedik szövegolvasása lesz, tehát megéri strukturálni, és minél könnyebben áttekinthetővé tenni. A jól tagolt szöveg fél siker. Foglaljuk össze mindazt, ami az olvasót érdekelheti, külön tagolva az ingatlan elhelyezkedésének, környékének előnyeit, a jó közlekedést, iskolákat, orvosi rendelőket, bevásárlási lehetőségeket, parkokat.

Az ingatlanirodák kedvelt módszere, hogy a szövegbe beleírják, hogy kinek lehet hasznos az adott ingatlan. Ezt a módszert érdemes követni, akár a címbe is bevenni, mert így célközönségnek javasolhatjuk. Például családi háznál többgenerációs, nagycsaládos vásárlóra számíthatunk, városi kislakásnál pedig fiatal pályakezdőkre.

Részletek, de tömören

Ha az ingatlan pontos címét érthető okokból nem írjuk be a szövegbe, tájékozódási támpontot mindenképp adjunk. Ez lehet egy hosszabb utca neve vagy egy ismert bevásárlóközpont közelsége.

Megemlíthetjük a szomszédokat is, valamint az erkélyt, a teraszt, a pincét, a tárolót mindenképp; ne hallgassuk el az emeletet és az építés évét sem, illetve a felújítandó vagy véleményes pontokat. Tudassuk a szobák méreteit, és itt lesz hasznos az Ingatlanbazár által ingyen ajánlott alaprajzkép feladása is. Nagyon fontos a fűtés típusa, mindenféle szigetelési és energiatakarékossági előny, valamint a havi rezsi összege.

Ha nem akarjuk, hogy ingatlanosok telefonáljanak, jelezzük ezt is jól láthatóan. Jelenleg keresleti piac van – az ingatlanirodák nem a vevőket, hanem az eladó ingatlanokat kutatják, így rögtön az elején tisztázzuk az érdeklődővel, hogy magánszeméllyel beszélünk-e.

Az Ingatlanbazár portálnál szívesen adnak tanácsot magánszemély-hirdetőknek abban, hogy hogyan adhatják fel az ingatlanjukat, ehhez az [email protected] e-mail-címre lehet írni; ha kell, használjuk ki ezt a lehetőséget is!