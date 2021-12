Az alsó szinten található nappali, konyha, étkező igazi színtere a pezsgő családi életnek, összejöveteleknek! A konyha minden háziasszony álma! Ezen a szinten a kamrán kívül még itt található egy fürdő és önálló Wc is. A felső szinten a család minden tagja el tud vonulni, ha egy kis egyedüllétre vágyik! 3 hálószoba, gardrób, fürdőszoba és egy kis nappali is található itt. A kert szépen gondozott, ahol egy mobil garázs is található, illetve egy száraz autó beálló is a lakók kényelmét szolgálja. A ház alatt egy kb. 50m²-es pince húzódik. A ház egy ikerház egyik fele, melyből semmi nem érezhető, jól elszeparált, teljesen külön telekrésszel rendelkező ingatlan. [...]”