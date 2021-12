Gloria férje halála után a jótékonykodásba temetkezik: elhatározta, megtesz minden tőle telhetőt, hogy a rászorulókon segítsen. Legyen szó akár egy fiatal, egyedülálló anyáról, aki nem tudja kifizetni a villanyszámlát, akár egy olyan családról, akinek élelmiszersegélyre van szüksége, Gloria, a maga vehemenciájával, mindig megtalálja a módját, hogyan oldja meg a felmerülő problémákat. Otthona egyfajta átmeneti szállás és raktár egyszerre: bármi, amire másnak szüksége lehet, hosszabb-rövidebb ideig a házában vagy a kertjében köt ki. Ez az, amit nagyon nem néz jó szemmel szomszédja, Miriam. A végtelenségig kritikus, folyamatosan elégedetlenkedő nő, nem szűnő gyanakvással tekint mindenre, amit Gloria tesz és soha nem hagyja ki, hogy beszóljon szomszédjának, sőt feljelentéssel fenyegesse.

Aztán egy nap a kekeckedő nővel nagyot fordul a világ: lakása lakhatatlanná válik. Gloria természetesen azonnal felajánlja neki, hogy lakjon nála, és bár a nőnek ez egyáltalán nem tetszik, kénytelen elfogadni az ajánlatot, ha karácsony előtt pár nappal nem akar az utcán éjszakázni. A furcsa páros pedig ezt követően kénytelen összecsiszolódni, és hamarosan kiderül, hogy több közös van bennük, mint gondolnák. Kiderül ugyanis, hogy mindketten elvesztették gyermeküket. De Miriam számára az is világossá válik egy idő után, hogy jótékonykodni nem is olyan rossz dolog.

A történet egyrészt a két nőről szól és arról, hogyan formálja át a szeretet és a segítőkészség a mindentől és mindenkitől elzárkózó Miriam személyiségét, de Gloria jótékonysági akcióin keresztül több más szereplőt is megismerhetünk. Ott van például Carla, aki takarításból tartja el fiát, Donovant. A kisgyereket sokszor titokban viszi be az áruházba, ahol dolgozik, hogy ne hagyja egyedül éjszakára - és mint kiderül, időnként azért is, hogy távol tartsa agresszív párjától. A szabályszegésben az új biztonsági őr, Chaz a partnerük, aki hamar összebarátkozik a cserfes kisfiúval és gyakorlatilag állandó szálláshelyet biztosít a gyereknek irodájában. A fiatal férfi állandóan költözik egyik városból a másikba, nincs senki, akihez érzelmileg kötődne, de Donovan észrevétlenül belopja a szívébe magát. Éppen ezért már előre sajnálja, hogy hamarosan innen is odébb kell állnia, ám a karácsony csodája vele is megtörténik.

Ez a finom humorú, ugyanakkor mélyen megindító történet emlékeztet arra, hogy milyen fontos az elfogadás, és arra is, hogy "az élet mindig utat tör magának". Kedves karácsonyi történet szeretetről, jóságról és arról, hogy aki megérdemli, annak előbb-utóbb kijut a boldogságból.