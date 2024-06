Ha nem lennének elég nyomasztóak a mesék, az olvasó megkapja még Kamilla múltját is, mely legalább olyan szörnyű, mint az a világ, amit kitalál estéről estére. Megtudhatjuk róla, hogy házassága, mely az első pillanattól kezdve rettenetes volt, milyen abszurd fordulatot vett azzal, hogy férje háborús poszttraumás stressztől szenvedve lényegében ellenségének tekintette Kamillát. És végigélhetjük vele az 1956-os forradalom fővárosi borzalmait is, mely során az életben maradáshoz olyan szörnyű dolgokon is át kellett esnie, melyet olvasni is hátborzongató.

A regénynek lényegében nincs egyetlen pontja sem, mely egy kis megnyugvást adna: a múlt eseményei és Kamilla meséi is folyamatos stresszben tartják az olvasót. A mesék és a „valóság” mentálisan sérült szereplői mellett felbukkan a kábítószer témaköre is, és ha mindez nem lenne elég, az egész könyv mesélője maga a halál, ami szintén nem sok jót sejtet. Nem egy könnyed, szórakoztató olvasmány, sőt nem is biztos, hogy elalvás előtti kikapcsolódásnak való, de mindenképpen érdemes kézbe vennie annak, aki szereti a borzongást és az olyan történeteket, melyek az emberi elme visszásságait, abnormalitásait helyezik a középpontba.