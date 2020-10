Ritka kincsekre bukkantak Algyőn a templom környékén – Fotók

Egy török pipát is rejtett a kert Algyőn, még mindig egészben van, a tulipános minta is látszik rajta. Emellett Árpád-, bronz- és avarkori tárgyak maradványai is előkerültek a föld alól, tárlaton mutatják be ezeket.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Állandó tárlat nyílt az algyői könyvtárban, ami azt bizonyítja, hogy érdemes a lábunk elé nézni. Ha kicsit is érdekesebb cserép- vagy kerámiadarabot látunk, akkor bátran hajoljunk le érte, hiszen kincsekre bukkanhatunk. Így tett Szilágyi-Perjési Katalin könyvtáros idősebbik lánya is, amikor párjával egy házat vásároltak a templomtól nem messze. Kertészkedni kezdtek, azonban egyre több darabka került elő közben, és ahogy mé­­lyebbre ástak, épségben lévő tárgyakra bukkantak. – Folyamatosan gyűjtögették a darabokat, hiszen mi iga­­zi „elvetélt régészcsalád” vagyunk. Egy nagyobb ásás so­­rán egy Árpád-kori ház alapjára is rábukkantunk. Úgy döntöttünk, a szegedi régészeti tanszéktől kérünk segítséget, hogy megtudjuk, mi melyik korból származik. Ki is jöttek, és nagyon elcsodálkoztak, amikor meglátták, hogy mikre leltünk, szerintük ez olyan anyag, hogy doktorit lehetne belőle csinálni – mondta lapunknak a könyvtáros. Szilágyi-Perjési Katalintól megtudtuk, Algyő legrégebben lakott területe a templom környéke, hiszen ez a legmagasabb pontja a településnek. Kapcsolódó cikkek Régészeti ritkaságra bukkantak Szegeden – Kiderült, hogy a lányomék szomszédja már korábban is talált jelentős tárgyakat, például amikor meszes gödröt ásott, akkor tálakra bukkant, de mivel nem tudta, mi az, így ment a szemétbe. Talált viszont egy török pipát, amelyen még ma is jól látszik a tulipánminta, ráadásul vásárhelyi kerámiából készült – részletezte. A régészek segítségével rendszerezni tudták a talált tárgyakat, majd a szakemberek javaslatára kiállítási anyagot készítettek. Kés-, borotva- és sarkantyúmaradványok, szarmata edénydarab, velencei díszes üvegpoharak darabkái, vászonkorsók töredékei, 18. századi kerámiák, kályhacserép, ólomedény kiöntőnyílása, grafitos kerámia – mind-mind a tárlat része. Ráadásul a jövőben újabb darabokkal bővül majd a tárlat, valamint a helyieket is arra kérik, ha hasonlókra bukkannak az udvaron vagy a kertben, vigyék be a könyvtárba. Cikk alatti linkek BALÁZS FECÓ ÉLŐZENEKAROS NAGYKONCERT október 24-én Szentesen!