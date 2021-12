– Az ün­­nep akkor teljes, ha abban mindenki jelen tud lenni, ez pedig nem valósulhat meg anélkül, hogy ebben az időszakban kicsit lelassulnánk. Meg kell tehát tudni állni, hogy kapkodjunk, rohanjunk, amit a tudatos tervezés és a közös egyeztetések tudnak segíteni. Sokszor javaslom a pároknak azt is, hogy vezessenek be egy új szokást, amelyet akár most, az ünnepek előtt is el lehet kezdeni. Ezzel nemcsak az egymásra figyelést lehet el­­mélyíteni, de a mindennapi verkliből is ki lehet vele szakadni. Azt szoktam kérni, hogy ha a szülők hazaértek, és a legszükségesebb otthoni teendőket elvégezték, üljenek le 10-15 percre kettesben. Legyen ez egy olyan idő, amit a gyerekek is tiszteletben tartanak, és nem zavarnak meg, és beszélgessenek egymással. Nem a napi te­­endőkről, hanem arról, hogy van a másik. Adjanak egymásnak valódi figyelmet, és váljon ez napi rutinná. Ezzel a minőségi idővel ugyanis nagyon sokat tehetnek azért, hogy so­káig harmonikus maradjon a kapcsolatuk, még a karácsony előtti készülődés esetleges súrlódásai ellenére is – fogalmazott a szakember.