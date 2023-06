Nekünk ez a templom nagyon sokat jelent

– mondta a 250. születésnapját ünneplő szakrális épületről Benke Marcell, a Csanádpalotai Helytörténeti Egyesület elnöke.

A városban szinte mindenkit, így engem is itt kereszteltek, kaptam meg a szentségeket, de a szüleim, a nagyszüleim és a dédszüleim ugyancsak

– hangsúlyozta.

Csanádpalota legrégebbi épületéről van szó, amely ma is eredeti helyén, eredeti funkciójában és eredeti formájában működik.

Sokan őrzik otthon az ezzel kapcsolatos dokumentumokat is, és ezekből jó néhányat sikerült bemutatni az évfordulót köszöntő helyi kiállításon. Hozzátette: értékét a személyes kötődésen túl az is adja, hogy Csanádpalota legrégebbi épületéről van szó, amely ma is eredeti helyén, eredeti funkciójában és eredeti formájában működik, egyedül a tetőszerkezetét cserélték ki.

A török dúlta területeken ennél régebbi épületek nemigen vannak

– jegyezte meg.

Az alapítót megörökítették

A csanádpalotai plébániát 1768. május 1-jén a kincstár birtokán, Csanád vármegyében alapították, a Nepomuki Szent János-templomot pedig pontosan 1773. május 16-án szentelte fel Pétsi István pécskai plébános – olvasható Halmágyi Pál makói történész egyik helytörténeti témájú kötetében. A templomot a királyi kamara aradi uradalma építette, alapkövét 1768-ban helyezték el. A község telepítése, a templom és a parókia létesítése galánthai Fekete György (1711–1788) nevéhez fűződik, aki közügyvédből lett királyi ügyvéd, királyi személynök. Grófi rangot nyert, alkancellár, országbíró, helytartó tanácsos, Arad vármegye főispánja volt. A szájhagyomány szerint a mai főoltárkép térdeplő alakja a grófot, az imádkozó nő a gróf feleségét ábrázolja. A legenda szerint mindkettőjüket a templom kriptájában temették el – utóbb kiderült, egy Árpád-kori ismeretlen pár csontjairól van szó. Fekete gróf valójában Fóton nyugszik.

Ki volt Nepomuki Szent János?



Nepomuki Szent János a csehek nemzeti szentje. Legendája szerint IV. Vencel cseh király azt hitte, bajor származású felesége megcsalja, ezért magához rendelte a királyné gyóntatóját. Nepomuki Jánost arra akarta rávenni, hogy árulja el a királyné gyónási titkát. Tömlöcbe is csukatta, mégis hajthatatlan maradt. A király végül Prága egyik hídjáról a Moldva folyóba dobatta – így lett a gyónási titok vértanúja. Hazánkban az utazók patrónusa. Csanádpalotát különleges hely illeti meg kultusza tekintetében, mert nemcsak a templom védőszentje, de a templom négy harangjából kettőt ugyancsak a patrónus tiszteletére áldottak meg, sőt szobra is áll a templom előtt. A Dél-Alföldön egyébként, mint Kasuba Róbert megjegyezte, ritka a tisztelete. – Hogy Palotán ez másként van, az szintén Fekete Györgynek köszönhető, aki ezzel Mária Terézia iránti hódolatát fejezte ki.

Nepomuki Szent János szobra a templom mellett látható.

Fotó: Szabó Imre

Máig is rejtély, hogy ki tervezte

A templom kívül-belül barokk stílusú. Eredeti berendezéséből sajnos nem sok minden maradt meg az 1980–1990-es felújítás után – amit Kasuba Róbert plébános éppen ezért inkább rombolásnak nevez. Még a freskóit is eltüntették. Eredetiek ugyanakkor a padok, a szobrok és a keresztelőkút. Az orgona viszont szintén megsemmisült, amikor a toronyban 1963-ban tűz ütött ki. Ma látható tornyát 1977-ben építették. Azt is elmondta, hogy a pa­­lotai templom nagyjából egy időben épült a makói Szent István térivel, és ha­­sonlíta­nak is egymás­­ra na­­gyon.

Nem tudjuk, ki volt a tervezője, a tervrajzok sincsenek meg

– tette hozzá.

Ő ez ügyben komoly kutatásokat folytatott, még a bécsi kamarai levéltárat is megjárta emiatt – hiába. Azt már mi tesszük hozzá: kézenfekvő azt feltételezni, hogy ugyanaz volt a megálmodója, mint a makói templomnak – csakhogy annak a tervezője is ismeretlen. Mindössze annyit lehet tudni, hogy magukat a terveket a püspökség bocsáttatta az építtetők rendelkezésére.