A hercegnét hétfőn látták egy olyan járműben utazni, amelyet édesanyja, Carole vezetett az egyesült királyságbeli Windsori kastély közelében. Ez már csak azért is nagy dolog, mert a műtét óta megindultak a találgatások azzal kapcsolatban, mi baja lehet a hercegnének, és néhány olyan őrületes pletyka is napvilágot látott, miszerint talán válni készül, vagy tán plasztikáztatott, sőt, ennél meredekebb elképzelések is felröppentek – így most mindenki megnyugodhat - írja a Bors.

A fotón Katalin napszemüveget visel, látszólag jól van, sőt, mintha kissé mosolyogna is.

Amit a TMZ viszont furcsáll, az az, hogy Katalin így bukkant fel először azután, hogy mindenki azt találgatta, hol van és hogy érzi magát – különösen azért, mert a részleteket titokban tartották. Korábban a palota annyit közölt, hogy húsvétig nem tudja ellátni a feladatait, amíg lábadozik a műtét után.

Időközben megnyugtatták az embereket, hogy sokat haladt a felépülésében,

de a kérdés még mindig megválaszolatlan: hol volt ezidáig és miért nem állt ki a nyilvánosság elé?