Az első negyedben rendesen alá is játszottak a társak, hogy kicsit szokja a légkört, három gólt szerzett a fiatal játékos,

a vb-re a visszalépő brazilok helyére beugró argentinoknak egy értékesített ötméteresen kívül még kapura lövésük sem volt (7-1).

A dél-amerikaiak második kaput eltaláló próbálkozásukból, fórból szépítettek, sőt Esteban Corsi újabb szép egyéni megmozdulása után újra betaláltak. A magyarok kissé könnyelműen vették a második negyedet, ennek köszönhetően az argentin az egyik legszorosabb nyolc percüket könyvelték el a vb-n, ez a szakasz 5-4-es magyar „részgyőzelemmel” zárult.



Hasonlóképpen alakult a folytatás is, ennek eredményeképpen „számszakilag” is szoros maradt ez a negyed. Betalált többek között Tomas Echenique, az olasz válogatott világklasszisa, Gonzalo Echenique öccse is.

Az argentinok végül kihozták döntetlenre ezt a negyedet, ez volt az első olyan játékrészük a vb-n, amit nem vesztettek el.

A zárónegyed elejére minden magyar mezőnyjátékos szerzett már gólt, utolsóként a kapitány Jansik Szilárd köszönt be. A magyarok végül 21 gólig jutottak és tudták le a kötelező győzelmet.

Mindenki érzi, hogy ettől a csapattól tizenhárom gólt kapni, egy dekoncentrált védekezés eredménye. Alapvetően simán tarthattuk volna őket öt-hat gólon, de egyszerűen nem volt végig olyan feszes a védekezésünk, amire ehhez szükség lett volna

– nyilatkozta az MTI-nek Varga Zsolt szövetségi kapitány. A szakember elmondta, jó dolog, hogy a játékosok is érezték a hiányosságokat, így a soron következő találkozókra koncentráltabbak lesznek. Azt is elárulta, a negyeddöntőig hátralevő időszakban szeretne a lehető legerősebb csapatokkal, az olasz vagy a spanyol együttessel készülni.

A mérkőzés legjobbjának Vigvári Vincét választották, akinek a himnuszok közben „fülig ért a szája”,

de mint elmondta, ez az olimpiai bajnok Varga Dénesnek is volt valamennyire köszönhető, miután kicsit „oldalba bökte”, amikor a kamera rájuk fókuszált.

Örülök neki, hogy így sikerült nekem személyesen a meccs, a kapott gólokat viszont soknak érzem. Persze a lényeg a negyeddöntő, amire most készülhetünk. Nagyon jó volt együtt játszani a testvéremmel, gólpasszt is adtunk egymásnak, de a legjobban annak örülök, hogy mindketten eljutottunk erre a szinte és itt lehetünk.

– mondta Vigvári.