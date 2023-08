2023-ban Budapest a világ sportfővárosa, hiszen ebben az évben az atlétikai vb lesz a legnagyobb sportesemény a világon. A több tízezer ideérkező külföldi 200 ezernél is több vendégéjszakát tölt el Budapesten. Mindez a vb ideje alatt komoly turisztikai bevétel többletet hoz, de hosszú távon is megtérül, hiszen a látogatók jó élménnyel hazautazva még tovább népszerűsíthetik hazánkat. Természetesen egy ilyen léptékű és hozadékú rendezvény velejárója az is, hogy beleszól a város életébe, és az itt lakóknak változtatniuk kell a megszokott napi közlekedési szokásaikon