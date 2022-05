Semmilyen intézkedést nem szavazunk meg, ami veszélyeztetné az ország energiabiztonságát – mondta napirend előtt hétfőn Bánki Erik, a Fidesz parlamenti képviselője az Országgyűlésben. Az olajembargó egekbe emelné a benzin árát, és atombombaként hatna a magyar gazdaságra – tette hozzá. A baloldal a kampányban is a rezsicsökkentés eltörléséről beszélt, és ezektől a mondatoktól a mai napig nem határolódtak el – hangsúlyozta Menczer Tamás. Bár Jakab Péter megszólalt, de a jobbikos erőszakolási botrányról nem beszélt – írja az Origo.

Magyarország nem ismer kompromisszumot az önvédelem és a nemzeti érdek érvényesítése terén – mondta Bánki Erik. A Fidesz képviselője napirend előtt közölte, hogy a nemzeti érdeket követik majd a következő időszakban is, így a szomszédban zajló fegyveres konfliktus kapcsán is. Segítjük azokat akiket megtámadtak, de nem hagyjuk, hogy belerángassanak minket a konfliktusba.

Semmilyen intézkedést nem szavazunk meg, ami veszélyeztetné az ország energiabiztonságát.

Az olajembargó egekbe emelné a benzin árát, és atombombaként hatna a magyar gazdaságra – mondta Bánki. Felhívta a figyelmet, hogy a baloldal továbbra is ellenzi a rezsicsökkentést, míg a polgári oldal tettekkel védi meg a magyar családokat a háború negatív hatásaitól.

Minderre Menczer Tamás azt válaszolta, hogy több országban közel 100 százalékkal, vagy ennél is nagyobb mértékben nőttek a rezsiárak. Ezzel szemben Magyarországon a rezsicsökkentést megvédi a kormány – tette hozzá a Külgazdasági-és Külügyminisztérium államtitkára. Szólt arról is, hogy az olajembergó elfogadása esetében több százmillió eurót kellene elkölteni, és utána jelentősen nőne a benzin ára. A baloldal a kampányban is a rezsicsökkentés eltörléséről beszélt, és ezektől a mondatoktól a mai napig nem határolódtak el.

8 százalék feletti növekedés

A veszélyek és kihívások korában a magyar kormány igenis jól vizsgázott.

A magyar gazdaság igenis válságálló, mindezt bizonyítja a 8 százalék feletti növekedés – mondta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője napirend előtt hétfőn az Országgyűlésben. Emlékeztetett arra is, hogy a II. világháború után Németországban volt hasonló gazdasági bővülés. Közölte, hogy a háború árát ne a magyar emberekkel fizettessék meg.

Minderre Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt válaszolta, mára Magyarország mintaország lett. Egymillióval többen dolgoznak, a családok megtakarítása pedig 20 ezer milliárdról 60 ezer milliárdra nőtt, és a beruházási ráta is itthon a legmagasabb – tette hozzá.

Most áfacsökkentést követel Jakab, pedig a korábbiakat sem szavazta meg

Örülünk, hogy másfél hónappal a választás után veszi a bátorságot, és felszólal a parlamentben – mondta Dömötör Csaba Jakab Péternek (Jobbik). Közös érdekünk, hogy ne lépjenek életbe olyan szankciós intézkedések, amik brutálisan fájnak Európának – tette hozzá a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

Ha lábon lőjük magunkat, akkor nem lesz erőnk ahhoz, hogy a békét megnyerjük.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a korábbi áfacsökkentéseket nem támogatta a Jobbik, miközben most a áfa eltörlését követeli. Dömötör elmondta,

továbbra is várják a Jakabtól, hogy tisztázza a jobbikos erőszakolási botrány körülményeit.

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. május 23-án.

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Sajnos nem ez az első alkalom, amikor a magyar folyók szennyezése napirendre kerül – mondta Farkas Sándor, az Agrárminisztérium államtitkára Keresztes László Loránt (LMP) felszólalására. A Sajó szlovákiai szakaszán megtörtént szennyezés nem érzékelhető nehézfémszennyezés és halpusztulás sem – tette hozzá. Március közepe óta folyamatos a folyó figyelése. Szerencsére nem mérhető a kialakult helyzet a korábbi tiszai ciánszennyezéshez – mondta az államtitkár.

A Sajó minősége megfelel a minőségi határértékeknek.

„Ezt ne várják, hogy szó nélkül hagyjuk!”

24 százalékkal emelkedett a hazai termékenységi arányszám az elmúlt évtizedben, míg az abortuszok száma is több tízezerrel csökkent, valamint a házasságok száma is megugrott – így válaszolt Rétvári Bence (Emmi) Duró Dóra (Mi Hazánk) felszólalására. Mára a családokra a GDP több mint 4,5 százalékát költjük, és ennek is köszönhetőek a javuló demográfiai mutatók – tette hozzá.

Azért tapsot nem várjanak, hogy dolgoznak az Országgyűlésben – így válaszolt Dömötör Csaba Gelencsér Ferenc (Momentum) felszólalására. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint, ha stílusügyekben lennének elvárásai, akkor a saját képviselőtársaival kapcsolatban érvényesítse azt.

Ne várják el tőlünk, hogy szó nélkül hagyjuk, hogy egy román parlamenti erőnek kampányoltak egy magyarral szemben.

Világosan kiderült, hogy a baloldalon Gyurcsány Ferenc a rendszergazda, mert a volt kormányfőjelöltet is kizárta egy csoportból – hívta fel a figyelmet Dömötör. Még azt is hátba szúrják, aki a vezetőjük lenne – tette hozzá.

Borítókép: Bánki Erik, a Fidesz képviselője napirend előtt szólal fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. május 23-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd