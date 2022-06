A Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) Hulladékgazdálkodási Divíziójánál a tartályszállítóknál nem osztanak hűtött védőitalt a kánikulában

– derült ki a Magyar Nemzethez eljuttatott információkból. Úgy tudni, a szabályozásban szerepel, hogy tizenhat fokra hűtött védőitalt kell a cégnek biztosítania. Az információk szerint tavaly nyáron is csak elvétve kaptak hűtött védőitalt az ott dolgozók.

Megkeresték a BKM-et is az ügyben, akik arról tájékoztattak, hogy a fenti információk teljességgel megalapozatlanok és tévesek, így azokat a társaság határozottan cáfolja. Mint írják, a munkavédelmi intézkedések betartását és a jogszabályoknak való megfelelést – így a hatályos rendeletnek megfelelően a huszonnégy Celsius-fokos napi középhőmérséklet felett a munkavédelmi ital biztosítását – kiemelt fontossággal kezelik, azoknak minden esetben eleget tesznek. Hangsúlyozták, hogy a védőital minden szükséges alkalommal biztosítva van a jogszabályban előírtaknak megfelelően.

A Magyar Nemzet korábban írt azokról a szerkesztőséghez eljuttatott információkról, miszerint a BKM Hulladékgazdálkodási Divíziójának Ecseri úti telephelyén a szemétszállítók körében és céges szinten is kimagaslóan sok az üzemi baleset, ami az információk szerint az ittasságból fakadó munkavégzésre vezethető vissza, ennek ellenére a szondáztatást csak papíron tartatják be. A cég ezt az információt is cáfolta. Válaszukban az állították, hogy az elmúlt évek átlagához képest a Budapesti Közműveknél (beleértve az FKF Hulladékgazdálkodási Divíziót is) idén nincs több üzemi baleset. Hozzátették: a kollégáik munkavégzésre való alkalmasságának ellenőrzését – így többek között az ominózus munkakörökben a szondáztatást – a társaság kiemelt fontossággal kezeli, azok elvégzését a belső szabályzatokban előírtaknak megfelelően betartatja.

Összességében szimbolikusnak és dicséretesnek tartom a főpolgármester azon törekvését, hogy saját cégeinek apparátusán spóroljon. Egyelőre azonban nem világos, hogy mire alapozva tette a húszszázalékos költségcsökkentésről szóló kijelentését, az új gigaholding sikerességét semmi sem bizonyítja

– mondta korábban Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője, reagálva Karácsony Gergely főpolgármester korábbi kijelentésére, miszerint a budapesti közműholding, amely hat fővárosi közműcég összevonásából jött létre, sikeres projekt, és már húsz százalékkal csökkentette működési költségeit. – További problémának látom azt, hogy a minimális megtakarítás érdekében milyen áldozatot kellett meghozniuk a budapesti lakosoknak, naponta szembesülünk az egyre piszkosabb közterületekkel, a csaknem háromezer leszerelt köztéri szemetes hiányával, amely most, a turistaszezon kezdetén különösen hiányzik Budapestről.

A pár héttel ezelőtt nyilatkozó Bagdy Gábor korábbi főpolgármester-helyettes is felhívta a figyelmet a közműholding furcsa működésére. Mint mondta, a Mártha Imre vezette cég ötmilliárdos veszteséggel számol. Hozzátette: a közműholdingot ugyan átszervezték, ugyanakkor a régi és az új cég is működik, rengeteg felesleges kiadással. Elmondta azt is, hogy miután a főváros jelenlegi pénzügyi helyzete rendkívül súlyos, vélhetően nem tud elég pénzt adni, többek között a közműholding fenntartására.

Borítókép: Új kukásautók átadása (Fotó: Kurucz Árpád / Magyar Nemzet)