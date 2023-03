Az LMBTQ lobbi térhódításával – a tengerentúli tendenciákhoz hasonlóan – hazánkban is rendre jelennek meg olyan transzvesztita show-k, ahol gyermekek jelenlétét is engedélyezik, vagy akár még bátorítják is a szervezők. Sőt, arra is több magyarországi példa volt, hogy a drag queenek (női ruhába öltözött férfiak) kisgyermekekkel ölelkezve fotózkodtak, s az erotika nem éppen megszokott értelmezésétől átfűtött műsoroknak helyt adó létesítmény épp ilyen fényképekkel népszerűsítette magát a közösségi-médiában. Így történt ez egy budapesti vendéglátóegységben, ahol a transzvesztiták kisgyermekek előtt vonaglottak hiányos öltözetben, majd pedig ölelgették is a kicsiket a Facebookon fellelhető fotók tanúsága szerint – hívja fel a figyelmet az egyre szaporodó esetekre az Origo.

Az úgynevezett Drag Brunch-okat tavaly ősszel kezdték el szervezni az említett bárban, azóta havonta tartanak ilyen eseményeket, ahová a jelek szerint kisgyerekeket is várnak, ugyanis a műsorok facebookos hirdetéseinél nincs feltüntetve korhatár. De ezen kívül sincs semmi nyoma annak, hogy a szervezőknek vagy a drag queeneknek akár a legcsekélyebb aggálya lenne azzal kapcsolatban, ha gyermekek is megtekintik a transzvesztiták előadását. Ráadásul arra is volt példa, hogy a gyermekeket magában foglaló közönséget aktívan is bevonták egy-egy performanszba: fényképek és beszámolók szerint az alulöltözött transzvesztitáknak a levegőből kellett elkapniuk a falatokat, amelyeket a résztvevők dobáltak a szájukba.

A Drag Brunch Facebook-oldalán az Angel VenCartier nevű transzvesztita több fotón is kisgyermekeket fogdos, a hely műsoraiban fellépő másik drag queen-t, Valerie Divine-t pedig már korábban is rajtakapták, miközben gyermeket ölelgetett egy kávézó teraszán. Az esetről az Origó is beszámolt tavalyelőtt nyáron, s a cikk megjelenését követően a szórakozóhely el is távolította a botrányos fotót a közösségi oldaláról. A transzvesztita utólag úgy fogalmazott, hogy jól esett fotózkodnia a gyermekkel, s büszke is rá, hogy így tett. A férfi később – immár LMBTQ aktivista szerepben – az amerikai Demokrata Párthoz közelálló VICE News elnevezésű felületen különböző hazugságokkal támadta Magyarországot, egyebek mellett azt állítva, hogy hazánkban a hozzá hasonlók nincsenek biztonságban.