A fenyegetéseket egyebek mellett azért is veszik komolyan, mert két héttel ezelőtt egy 13 éves, hetedikes diák az iskolájában lelőtte kilenc társát és az iskolaőrt, valamint egy tanárt és további öt diákot megsebesített. A fiú pszichiátriai megfigyelés alá került. A kormány pedig szigorú intézkedéseket jelentett be, egyebek mellett állandó rendőri felügyeletet vezetett be az ország minden oktatási intézményében.