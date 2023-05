Azt is ugyanekkora lelkesedéssel üdvözölte Cseh Katalin, hogy tavaly szeptemberben az EP elfogadta a hazánkat elítélő Delbos-Corfield-jelentést. Eközben pártjával tovább lobbizott azon, hogy miként lehet az általuk favorizált kedvezményezettek felé terelni az uniós forrásokat. Ugyanebben a Facebook-posztban arról is beszámolt, hogy az EP megszavazta azt a módosító indítványukat is, amelyben arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy találjon módot az önkormányzatok és az – egyébként senki által meg nem választott módon politikai tevékenységet végező – „civil" szervezetek közvetlen pénzügyi támogatására.

Cseh Katalinnak az utóbbi időben közzétett bejegyzéseiből és nyilatkozataiból az derül ki, hogy továbbra is mindent megtesz azért, hogy akadályozza a kormány és a Brüsszel közti megegyezést és a jelenleg is zajló tárgyalási folyamatot. A Magyar Hangnak adott múlt heti interjúban például azt a képtelenséget állította, hogy "a Fidesz nem küzd azért, hogy az EU-s pénzek minél hamarabb megérkezzenek Magyarországra". Hozzátette ugyanakkor, hogy momentumosként épp azon dolgozik, hogy a források minél nagyobb hányadát osszák szét a kormányt megkerülve.

