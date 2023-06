A Nézőpont Intézet elemzője példaként említette Pikó Andrást, a VIII. kerület polgármesterét, aki „civil”, pártszínezet nélküli jelöltként indult Józsefvárosban, az akkori teljes baloldali politikai hálózat pedig – a Jobbik kivételével – beállt mögé. De hasonló taktikát alkalmazott az ellenzék a megyei jogú városok jelentős részében – egyebek mellett Dunaújvárosban, Egerben, Békéscsabán, Miskolcon és Salgótarjánban is –, ahol a politikusok egy újonnan létrehozott egyesület neve alatt vagy vegyítve pártlogókkal együtt indultak a helyhatósági választásokon. Szeged polgármestere, Botka László is az Összefogás Szegedért Egyesület név alatt indult, nem MSZP-s színekben. Sőt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is többször szóvá tette, hogy a 2024-es budapesti főpolgármester-választáson le kell dobni a pártlogókat a kampányról – részletezte a politológus.

A Nézőpont Intézet elemzője szerint az „álcivilség” egyik fő oka az volt, hogy a baloldali pártlogók 2019-re már olyan népszerűtlenek lettek, hogy a kormányellenes szavazók egy jelentős részét inkább elbizonytalanította.

Az elmúlt négy évben viszont rendszerint kiderültek ezekről a frissen létrehozott civil egyesületekről, hogy valójában a korábbi baloldali elit újracsomagolt változatai. A stratégiaváltás ereje 2023-ra így már elszállt, az ellenzéknek pedig ilyesfajta »csodafegyver« nélkül kell abszolválnia a jövő évi önkormányzati választásokat

– mutatott rá.

