Rács mögött 41 perce

Pedofília gyanúja miatt tölti börtönben a nyarat az LMP egykori politikusa

Pedofília gyanúja miatt van jelenleg is börtönben az LMP egykori politikusa, és ott is marad, miután a bíróság szeptember elejéig meghosszabbította a letartóztatását – tudta meg a Magyar Nemzet. K. Gábor a hírek szerint egy 13 éves kisfiúval fajtalankodott. A férfi ellen a botrány kezdetén körözést is kiadtak, a rendőrök végül Körmend környékén fogták el.

MW MW

Illusztráció Forrás: Délmagyarország Fotó: Karnok Csaba

Két hónappal, szeptember elsejéig hosszabbította meg a pedofil bűncselekménnyel gyanúsított egykori LMP-s politikus letartóztatását a Kaposvári Törvényszék – derült ki a Somogy Vármegyei Főügyészség Magyar Nemzetnek adott tájékoztatásából. Emlékezetes, K. Gábor ellen 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális visszaélés miatt adtak ki február 26-án elfogatóparancsot, majd egy nappal később el is fogták és meggyanúsították a férfit.

Március elején a Kaposvári Járásbíróság a szökés és elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítése, valamint a bűnismétlés veszélye miatt le is tartóztatta K. Gábort. A járásbíróság pár hete meghosszabbította a letartóztatást, ám a gyanúsított az enyhébb kényszerintézkedésért fellebbezett, a törvényszék azonban helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését. A végzés végleges. A botrány előzménye, hogy sajtóhírek szerint K. egy 13 éves kisfiút csalt el otthonról, akit orális szexre akart kényszeríteni. Az áldozat a történtekről odahaza beszámolt a szüleinek, akik feljelentést tettek.

A feljelentés nyomán a rendőrök K. Gábor rokoni, ismerősi kapcsolatait figyelték, így akadtak a volt politikus nyomára, amint Körmend felé tartott az autójával. Nem zárható ki, hogy az egykori képviselő külföldre akart szökni. Az ügyben a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytat nyomozást. Váratlan visszalépés



A férfi korábban ismert szereplője volt a somogyi közéletnek, hiszen évekkel ezelőtt önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt. Kovács a 2014-es országgyűlési választáson még a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérette meg magát Somogy 2. számú választókerületében, amelynek központja szülővárosa, Barcs. Ekkor mindössze 54 szavazatot kapott, ám a politizálástól ez sem vette el a kedvét: három évvel később már az LMP mutatta be őt mint a következő választáson induló jelöltjét. A 2018-as választáson is ő volt a párt jelöltje, ám akkor váratlanul és indok nélkül léptették vissza a jelöltségtől. Az eredeti cikket a Magyar Nemzeten IDE KATTINTVA olvashatják!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!