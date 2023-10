A Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatója csaknem nyolcmillió forintos extra juttatást kapott Karácsony Gergelytől. Mártha Imre már a Gyurcsány-korszakban is jól fizető tisztséget viselt, 2008 májusában nevezték ki az MVM vezérigazgatójává, de már előtte is meghatározó szerepet töltött be az állami energiacégben. Sőt, a Gyurcsány-világba való beágyazottságát mutatja, hogy vezérigazgató-helyettesként már a politikai kapcsolattartásért is ő felelt.

A 2019-es fővárosi győzelem után azonnal tisztséget kapott Karácsony Gergelyéktől a Gyurcsány-fiókaként is emlegetett Mártha Imre: 2020. január 1-től a Főtáv vezérigazgatójának nevezték ki, majd 2021-ben a frissen létrehozott Budapesti Közművek Zrt. vezérigazgatói székébe került.