A szervezet elnöke és főtitkára az egyesület nevében az államfőhöz fordult, arra szólítva fel Novák Katalint, hogy ne írja alá a parlament által megszavazott jogszabályt.

A Mediaworks ezt követően még szerda este közleményben határolódott el az egyesület nevében tett állításoktól. Az MLE elnökének és főtitkárának akciójára számos médiaszerkesztőség is reagált. A Magyar Demokrata hetilap kiadója, az Artamondo Kft. például közleményben tudatta, hogy elfogadhatatlannak tartja az eljárást, és az állásfoglalás nyilvános visszavonását követelte. A Képmás Magazin szintén megdöbbenésének adott hangot, követelve az egyeztetés nélkül kialakított szöveg visszavonását. A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zrt. vezetője, Demeter Szilárd is bejelentette, hogy a PKÜ azonnali hatállyal kilép az egyesületből. Hasonlóan cselekedett az Index.hu is, amely rögzítette: immár második alkalommal fordul elő, hogy az MLE vezetése megkerülte tagságát az állásfoglalások kiadásakor, ezért az Index a tagságát nem hosszabbítja meg.

Az eseményekre reagált Boros Bánk Levente, a Médiapiac kiadóvezetője, aki szintén megerősítette, hogy kilépnek szakmai szervezetből. Ennek oka, hogy bár az MLE elnöke és elnöksége a tagkiadók felháborodásával és tiltakozásával tisztában van, azonban az egyesület nevében jegyzett állásfoglalását mégis fenntartja – olvasható közleményükben.

