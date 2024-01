A Momentum 2021-ben egy ­LMBTQ+ szakpolitikai javaslatokat tartalmazó dokumentumot is feltöltött az oldalára, amelyben kifejtik többek között, hogy szerintük biztosítani kell a megfelelő szexuális felvilágosítást az iskolában, és érzékenyíteni kell a pedagógusokat is. A párt szerint emellett biztosítani kell a nem- és a névváltoztatás jogát a transzneműeknek, az egészségügyi szakemberek továbbképzésébe pedig érzékenyítőprogramokat illesztenének be.

