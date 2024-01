A bíróság Portik Tamás számára is felajánlotta az utolsó szó lehetőségét, ő azonban jelezte, hogy felszólalása többnapos lesz, így azt a szerdán folytatódó tárgyaláson kezdi el. Portik azt is bejelentette, hogy egy újabb - immár az ebben az ügyében nyolcadik - védővel is tárgyalt a folytatásról, de a megbízás tényét nem tudta dokumentummal igazolni.

Gyárfás Tamás médiavállalkozót azzal vádolják, hogy először Tasnádi Pétert bízta meg üzleti riválisa, Fenyő János megölésével. Tasnádi ugyan átvett egy nagyobb összeget ezért, de a merényletet nem szervezte meg, Gyárfás - a vád szerint - ezután Portikra bízta Fenyő likvidálását, amelyet 1998. február 11-én hajtott végre a számos akkori, alvilági leszámolás ügyében már jogerősen elítélt szlovák Jozef Rohác. A Fenyő-ügyben mindegyik érintett tagadja az ellenük emelt vádakat.