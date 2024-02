Az MMM választási gyűlésekre, kampányrendezvényekre 226,93 millió forintot, sms-re, adatbázis-építésre, online hirdetésre 860,53 millió forintot, plakátra, szórólapra, egyéb kampányeszközre 288,98 millió forintot, kiadványokra pedig 35,82 millió forintot költött.

ÁSZ-jelentés: triviális apróságokra rengeteg pénz ment el

Az ÁSZ jelentését böngészve a Magyar Nemzet olyan tételeket is talált, mint például az 53 ezer matrica, amely összesen 491 363 forintba került. A számla alapján hatféle matrica gyártása történt az alábbi, a hatpárti összefogás által használt kampányszlogeneket tartalmazó feliratokkal: „Csak felfelé! Április 3. Csak felfelé! Legyen Magyarország mindannyiunké április 3-tól! Legyen Magyarország mindannyiunké!, Csak felfelé! Hadd írjam én is alá! Keleti hitel vagy nyugati oktatás?”

Egészen triviális apróságokat is feltüntettek a költségek között, mint amilyen a vászontáska, abból is a „hosszú fülű, natúr”, összesen ötszáz darab. Műanyag golyóstollból szintén ötszázat vásároltak. Ugyanennyi bevásárlókocsi-érme is megtalálható a kiadások között, mint ahogy ezer darab tűzköves öngyújtót, illetve ötszáz hűtőmágnest is vásároltak a kampányban Márki-Zay Péterék a hatpárti összefogás által használt kampányszlogenekkel feliratozva. A felsorolt kampányeszközök összköltsége 358 775 forint volt.