A baloldal pártjai, vagyis az MSZP, a DK, a Momentum és a Párbeszéd is csatlakozott azokhoz a civilek által szervezett demonstrációkhoz, amelyeket az elmúlt hetekben nagy visszhangot kiváltott kegyelmi ügy miatt hirdettek meg. A baloldali pártok pedofíliával szembeni utcai tiltakozásai különösen ellentmondásosnak mondhatók, hiszen amikor lehetőségük lett volna a pedofilellenes törvénycsomag megszavazására, azon nem vettek részt és kivonultak az ülésteremből – írja a Magyar Nemzet.

A baloldal pártjai 2021. június 16-án több LMBTQ-szervezettel közösen tiltakoztak a Sándor Palota előtt a pedofilellenes törvénycsomag elfogadása miatt

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Semmilyen szigorítást nem támogattak

Bojkottjukkal azt is kifejezték, hogy nem támogatták a pedofil-nyilvántartás létrehozását, a pedofil gyermekpornográfia elleni javaslatot és azt sem, hogy a szexuális bűncselekmények nem évülhetnek el, illetve hogy a pedofilok neveléssel kapcsolatos munkát se végezhessenek

– idézte fel Orbán Viktor miniszterelnök a momentumos képviselők kérdésére válaszolva a parlamentben hétfőn. A baloldal azt is nagyvonalúan elhallgatja, hogy a legutóbbi botrányt kirobbanásához vezető kegyelmi ügyben érintett bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját Demszky Gábor nevezte ki, és a baloldal mindig megerősítette a pozíciójában.

Szavazás helyett kivonult a baloldal

A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló javaslatot 2021 utolsó nyári ülésnapján 157 igen, egy nem szavazat mellett fogadta el az Országgyűlés. Az előterjesztésre a kormánypárti képviselők, illetve a jobbikosok szavaztak igennel, a többi baloldali párt viszont kivonulással bojkottálta a szavazást.

A DK, a Párbeszéd, az MSZP és az LMP is, de Hadházy Ákos, Szél Bernadett és Szabó Szabolcs független képviselők sem voltak hajlandók részt venni a pedofilellenes törvénycsomagról szóló parlamenti voksoláson, az egyetlen nemmel szavazó pedig Székely Sándor független képviselő volt.

Tiltakozásukat azzal indokolták, hogy a kormány a pedofilellenes törvénybe szerintük melegellenes módosításokat vitt bele. Holott a törvénycsomag létrejöttét mindenekelőtt azzal indokolta a kormánypárt, hogy a korábbi években a bíróságok nem egyszer kifejezetten enyhe ítéleteket hoztak a pedofil elkövetőket érintő ügyekben.

Együtt tüntettek a pedofilellenes törvénycsomag ellen

Még tüntetést is tartottak a baloldali pártok és jogvédő szervezetek a Kossuth téren, amelyen részt vett Gyurcsány Ferenc és Karácsony Gergely is. Dobrev Klára Brüsszelből üzente, hogy „lélekben” ő is velük van. A tüntetés szlogenje „Propagandatörvény helyett elfogadást” volt, és nem meglepő módon a demonstrációt az Amnesty International Magyarország, a Budapest Pride, a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület, a Magyar Helsinki Bizottság, a Prizma Közösség és a Szivárványcsaládokért Alapítvány szervezte.

Mélyen hallgatott a baloldal saját botrányai idején

A baloldal ugyanúgy tétlen maradt, amikor Jámbor András párttársánál hetvenezer pedofil felvétel került elő, és akkor is, amikor Bauer Tamás, aztán meg a HVG sorra mentegette a pedofil bűnelkövetőket – emlékeztetett Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője azt is felidézte, amikor Pikó András, Józsefváros polgármestere együtt fotózkodott és kampányolt a hírhedt B. Zsolt nevű pedofillal, vagy amikor Pulai András azt mondta, hogy „a pedofilokkal együtt lehet érezni”.

A cikk folytatását a Magyar Nemzet oldalán olvashtják!