„Húsz éve minden európai választást megnyertünk.

Mi vagyunk Magyarország és Európa legsikeresebb politikai közössége.

Nem tűzhetünk ki kisebb célt, azt javaslom, nyerjük meg ezt is” – kezdte beszédét Orbán Viktor, a Fidesz országos kampányindító rendezvényén pénteken a Millenárison. Hozzátette, közben azért őrizzük meg a szerénységet. Alázat nélkül nincs győzelem.

A miniszterelnök emlékeztetett,

Az ellenfeleink azért nem tudják másfél évtizede megszerezni az emberek bizalmát, mert eljátszották a becsületüket. Elfeledkeztek az alázatról. Mert a választási győzelem, egy jó eszköz, amellyel az embereket szolgálhatjuk. Mi ezt tesszük kormánypártként 14 éve.

Orbán Viktor hozzátette, a bizalmat megőrizni és kiérdemelni nehéz feladat, a győzelemhez pedig „vállalnunk kell, hogy kik vagyunk”.

„Mi vagyunk azok, akik talpra állították a magyar gazdaságot, amit a Gyurcsány-féle baloldal csődbe vitt. Ma egymillió emberrel többen dolgoznak Magyarországon. Mi vagyunk azok, akik munkát adtak a romáknak. Ma kétszer annyi cigány ember dolgozik Magyarországon, mint Gyurcsányék alatt, és megbecsült polgárai Magyarországnak. Most is számítunk rájuk ebben a választási küzdelemben is. Mi vagyunk azok, akik elérték, hogy a baloldalhoz képest a minimálbér három és félszeresére nőtt, az átlagbért pedig megháromszoroztuk. Az átlagnyugdíj értékét megőriztük, sőt megemeltük, és mi vagyunk azok, akik visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, amit a baloldal elvett a nyugdíjasoktól. Mi vagyunk azok, akik felére csökkentettük a mély nélkülözésben élő magyarok számát, és mi vagyunk azok, akik fel fogjuk számolni Magyarországon a szegénységet, amit a baloldal itt hagyott maga után” – emlékeztetett a miniszterelnök.

Semmilyen baloldali hazudozás vagy politikai bajkeverés sem írhatja felül a valóságot. 2010-ben a magyar gazdaság mérete körülbelül fele volt a mai nap. Másképpen fogalmazva 14 év alatt majd kétszeresére növeltük a magyar gazdaság méretét



– összegzett Orbán Viktor.

Két esztendő és néhány hét távolságából meg kell állapítsuk a háborús pszichózis eluralkodását az európai politikai vezetők egy jelentős részén – jelentette ki Szijjártó Péter a Fidesz kampányindító rendezvényén pénteken a Millenárison - írja a Magyar Nemzet.

A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette,

Ők mind úgy érzik, hogy ők maguk is háborúban állnak. A helyzet azonban az, hogy ez nem igaz. Európa nem áll háborúban. Európát senki nem támadta meg.



Hozzátette, az európai politikai vezetők elrontották, rossz stratégiát választottak.

És ez a rossz stratégia, ez konkrét, súlyos károkat okoz Európának, az európai országoknak, és konkrét súlyos károkat okoz az európai embereknek

– jelentette ki a tárcavezető.

Szijjártó Péter emlékeztetett: „Gondoljunk csak bele a szankciók hatásaiba. Gondoljunk csak bele a háborús energiaárakba. Gondoljunk csak bele az ukrán gabona beengedésének hatásaiba. És a kérdés az az, hogy két év távlatából és ennyi bizonyíték jelenlétében miért nem ismerik be a hibáikat?”

„Azért nem ismerik be, hogy rossz stratégiát választottak, mert ez a beismerés egy fontos kérdést vetne fel. Ez a fontos kérdés úgy szól, mi a következmény? Mi a következménye a rossz döntéseknek a felelősök vonatkozásában, a rossz döntéseket meghozó vonatkozásában. Márpedig pontosan tudjuk, hogy a rossz döntésekért a politikai döntéshozóknak viselniük kell a felelősséget és minimum a politikai felelősséget” – jegyezte meg Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter hozzátette, a transzatlanti vezetők nem ismerik be hibáikat, és azt a jól ismert mondást alkalmazzák, hogy a legjobb védekezés a támadás.

Ezért előre rohannak, és nem átallanak minden eddiginél nagyobb veszélybe sodorni az európai embereket, csak azért, hogy a rossz döntések felelősségéről szóló kérdést ne lehessen felvetni.



A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, ráadásul,

Ma már a transzatlanti vezetők egy jelentős része világháborús hangulatot szít.

A külügyminiszter emlékeztetett, a háború kitörésekor a NATO tagországok meghúztak egy vörös vonalat, miszerint a NATO nem részese az orosz-ukrán háborúnak.

Két hete azonban, elkezdődött ennek a közösen felrajzolt vörös vonalnak a kiradírozása. És úgy döntöttek a többiek, hogy elkezdik előkészíteni a NATO koordináló szerepének növelését a fegyverszállításokban és az ukrán katonák kiképzésében. Ez az elhatározás bizony a NATO-t minden eddiginél közelebb viszi a háborúhoz



– emelte ki a tárcavezető.

Mint mondta,

Tehát az előttünk álló időszak tétje óriási. Június elején újra döntést kell hoznunk a háború vagy béke kérdésében, sőt a világháború vagy a béke kérdésében.

És ahhoz, hogy Európában a béketábor erősödjön, hogy a béke hangja erősödjön, hogy visszahozzuk a reményt a béke iránt, egy szuverenista és jobboldali fordulat kell Európában, és ehhez nekünk, mint Európa legerősebb politikai családjának hozzá kell járulnunk. Minél többen leszünk az Európai Parlamentben, annál jobban hozzá tudunk ehhez járulni – jelentette ki Szijjártó Péter.

Deutsch Tamás: történjék bármi, mi mindig kiállunk a magyar érdekképviseletek mellett

Olyat, ami pár napja Brüsszelben történt, eddig csak bolsevik diktatúrák, a kommunisták csináltak – jelentette ki Deutsch Tamás a Fidesz-KDNP EP-listavezetője beszédében, utalva arra, hogy néhány napja megpróbálták betiltani a NatCom konzervatív konferenciát.

„Egy konzervatív rendezvényt, egy békés, tisztességes konferenciát akartak betiltani erőszakkal, jogtipró módon. Betiltani, bezárni, blokád alá helyezni, karhatalmisták kordonjai mögé szorítani. Még jó, hogy nem lövettek, vagy éppen nem bilincsben vitték el a konferencia résztvevőit.

Most már a vak is láthatja, Brüsszel lett az új Moszkva

– fogalmazott.