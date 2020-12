2804 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 144 beteg

2804 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 288 567 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 144 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7381 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 83 940 fő, az aktív fertőzöttek száma 197 246 fő. Az aktív fertőzöttek 18%-a, az elhunytak 21%-a, a gyógyultak 23%-a budapesti. 7639 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 574-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbít, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én lesz döntés, az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz – emlékeztetnek a portálon.

Mát több mint 200 ezren regisztráltak a védőoltásra a https://vakcinainfo.gov.hu/ honlapon. A kormány mindent lehetséges külföldi vakcina beszerzéséről tárgyal, eddig 17,5 millió adag oltóanyagot kötött le. Ha meglesz a megfelelő és a hatóságok által engedélyezett vakcina, akkor a védőoltások beadása az Oltási terv szerv zajlik majd, elsőbbséget fognak élvezni az egészségügyi dolgozók. A nyugdíjasok számára a posta december folyamán kézbesíteni azt a levelet, amelyben Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatja őket a regisztráció lehetőségéről. A nyugdíjasok a levélhez mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével is jelezhetik igényüket a koronavírus elleni oltásra. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz – írják a részleteket.

Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvos az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályán 2020. december 11-én