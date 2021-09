5 millió 888 ezer a beoltott, 633 az új fertőzött, elhunyt 5 beteg

A beoltottak száma 5 887 540, közülük 5 645 518 fő már a második oltását is megkapta, 760 ezren pedig már a harmadikat is felvették. 633 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 822 705 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 5 beteg, így az elhunytak száma 30 190 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 785 090 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7425 főre emelkedett.

Ezt ne hagyja ki! Orbán kormányoz, Gyurcsány show-t rendez és a választói adatbázis elkészült

539 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 87-en vannak lélegeztetőgépen. Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben az oltatlanok vannak, ezért kérjük őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

A beoltottak kevesebb, mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu.

Az átoltottság további növelése és a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának megelőzése érdekében az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni. Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie azt, de elmulasztotta. Számukra az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát ajánlja fel, amellyel az első oltás is történt.

Az Országgyűlés hétfőn 2022. január 1-jéig meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet. Erre azért volt szükség, mert a járvány továbbra is jelen van, a delta vírusmutáns hazánkban is terjed, és a sikeres védekezés érdekében a gyors cselekvőképességet továbbra is fenn kell tartani.

A kormány megkezdte a nemzeti konzultációból fakadó döntések meghozatalát is. A kormány alkotmányos védelmet kíván adni a családtámogatásoknak, a munkát terhelő alacsonyabb adóknak és a nyugdíjaknak. Mindemellett a kormány már döntött a hitelmoratórium meghosszabbításáról, valamint a családi adó-visszatérítésről. A gyermekes szülők adó-visszatérítését mindkét dolgozó szülő megkapja februárban és a vállalkozók is jogosultak lesznek rá, az intézkedés 1,9 millió szülő számára mintegy 600 milliárd forintos támogatást jelent. Mindez annak az eredménye, hogy Magyarország az egyik leggyorsabb gazdasági újraindítást érte el az EU-ban.

Borítókép: illusztráció