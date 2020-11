A magyarországi baloldalnak nincs erkölcsi alapja ahhoz, hogy bárkit antiszemitázzon

Az alaptétel az, hogy a magyarországi baloldalnak – főpolgármesterével, politikusaival, megvásárolt újságíróival, „szakértőivel” egyetemben – nincs erkölcsi alapja ahhoz, hogy bárkit antiszemitázzon. Ezt legalább a szerencsi időközi választás óta tudjuk és nem egyszer el is mondtuk.

Amióta az MSZP, DK, Momentum stb. összeállt a korábban antiszemita és rasszista szövegekkel kampányoló, a holokausztból olykor viccet csináló Jobbikból, és egy kifejezetten antiszemita jelöltet támogatott Bíró László személyében, minden hitelüket elveszítették ezen a téren.

(Bíró László volt az, aki Budapestet Judapestnek, a zsidó embereket pedig tetűcssúzdásoknak nevezte.) De éppígy hitelét vesztette a Mazsihisz is, hiszen akkor nem emelte fel a szavát, nem tiltakozott a baloldali pártoknál, hogy ezt azért talán mégsem kellene, hanem leginkább hallgatott.

S most azt gondolják, eljött az ő idejük, s ismét, ahogyan az elmúlt évtizedekben annyiszor, elővehetik a magyar jobboldalt a koholt antiszemitizmus miatt. De mi is történt? Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója véleménycikket írt az Origóra szombaton, amelyben Soros Györgyöt „liberális Führernek” nevezte. Demeter írása óriási műfelháborodást okozott a baloldalon, azt állítván, hogy az idézett mondatokkal a szerző relativizálja a holokausztot, s egyébként is ez egy színtiszta náci szöveg. Demeter pedig, belátva, hogy esetleg érzékenységeket sérthetett a hasonlata, visszavonta a cikket. Az ellene felhorgadó indulatok azonban ettől nem csillapodtak le, Gyurcsány Ferenctől Karácsony Gergelyig mindenki a lemondását, kirekesztését, majdhogynem a nyilvános megkövezését követeli a baloldalon.

Demeter Szilárd írása természetesen nem holokauszttagadó, nem irányul a zsidóság ellen. De természetesen a baloldalt az igazság sohasem érdekelte. Ráadásul, mint írtam, semmi erkölcsi alapjuk nincs antiszemita-ügyben bárkit meg- és elítélni. Az említett Bíró-támogatás csak a jéghegy csúcsa ugyanis. Amíg Gyurcsány és Karácsony Gergely azzal a Jobbikkal indul közösen a következő választáson, amelyiknek az elnöke maga is többször antiszemita, a holokauszttagadás határát súroló kijelentéseket tett („… a médiában mást sem hallunk: hogyan akarják zsidó megmondóemberek készpénzre váltani a holokausztot. Lássuk be, nekik óriási felelősségük van abban, hogy ma a magyar társadalom jelentős része úgy érzi: nem azért kell emlékeznünk a holokausztra minden áldott nap, hogy ne fordulhasson elő még egyszer, hanem azért, hogy ne felejtsünk el fizetni érte” – nyilatkozta pár éve az Alfahír nevű portálnak), amelyiknek alelnöke, Gyöngyösi nemrég még listázni akarta a zsidó parlamenti képviselőket, annak most illene befogni a száját.

Ráadásul, ha már holokausztagadás: az elmúlt években hányszor nevezték Orbán Viktort Führernek, Hitlernek, volt magyar újság, amelyik címlapján hitlerezte a magyar miniszterelnököt, s megszámlálni sem tudjuk, hányszor hasonlították a mai magyar valóságot a nácik Németországához.

Hát, ha akkoriban így élnek zsidó honfitársaink – Németországban vagy másutt Európában –, sohasem történik meg a holokauszt. Mert az biztos: írhat Demeter Szilárd bármit, ami esetleg érzékenyen érinti a magyar zsidókat, itt tökéletes biztonságban vannak. Gyakorolhatják vallási és kulturális életüket, s ha kilépnek az utcára, nem kell a falhoz lapulva járniuk, nincs félnivalójuk, nem úgy, mint Európa sok országában. Mondjuk épp azokban az országokban, ahonnan várhatóan a Demeter-féle publicisztika miatt most újabb jajveszékelést hallunk majd.