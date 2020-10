Nem volt hajlandó megjelentetni Kovács Zoltán válaszát egy osztrák lap

A valóságtól elrugaszkodott politikai vagdalkozás a Salzburger Nachrichten cikke – írta a Facebookon Kovács Zoltán. Az államtitkár közösségi oldalán válaszolt a német lap állításaira, miután nem tették közzé nyilatkozatát.

Kovács Zoltán a közösségi oldalán arról ír, hogy a Salzburger Nachrichten október 3-i cikke szerint az uniós tagállamok által elfogadott 750 milliárd euró értékű költségvetés kifizetése veszélybe került, mivel a jogállamisági kritériumhoz kötött kifizetés nem tetszik Orbán Viktornak.

„Mint írják, a magyar miniszterelnök aláássa az alkotmányos normákat és a demokratikus intézményeket, így nem felel meg a jogállamiság kitételének. Orbán kormányközelivé teszi a médiát, zaklatja a nem kormányzati szervezeteket, elűzte Soros György magánegyetemét, és tekintélyelvű vonásokat mutat az illiberális demokrácia leple alatt. A cikk írója úgy látja, hogy sokan még mindig a 2010-es Orbánt látják, akit csodálnak, mert többséget nyert Magyarországon és konzervatív példaképpé vált. A mai Orbán azonban viselkedésével károsítja az Európai Uniót, megbénítja és aláássa értékeit. Miután láttam, hogy az újság Európa-ügyi tudósítója az Orbán-ellenes politikai pamfletjét véleménycikknek álcázva kerülte meg írásában a kiegyensúlyozott tájékoztatást, válaszlehetőséget kértem. A szerkesztőségtől – figyelem – 800 karakternyi (!) terjedelmet kaptam a magyar kormány álláspontjának kifejtésére. Feltételeztem, hogy ez nem a sajtó- és véleményszabadság korlátozása, hanem a korlátozott online tér nyújtotta szűkös lehetőségek eredménye (#irónia). Így is vettem a fáradtságot, hogy ennyibe beleszuszakoljam megannyi mondanivalóm. Sajnos ezt a „terjedelmes” írást a demokrácia részét képező és a szerzeményben is említett sajtószabadság jegyében végül nem tették közzé, mert az újság főszerkesztője magára vette az abban leírtakat (de persze rögtön ezután miniszterelnöki interjút is kért), így kénytelen vagyok itt tájékoztatni róla a közvéleményt” – teszi hozzá az államtitkár.



„Sylvia Wörgetter »Orbán dominiert die EU nach Belieben« című cikke súlyos vádakat fogalmaz meg Magyarország kormányával szemben, de még csak meg sem próbálja állításait alátámasztani. Az írás tehát nem több mint a valóságtól elrugaszkodott politikai vagdalkozás a tények teljes mellőzésével. A 750 milliárd eurós helyreállítási alap nem Orbán Viktor miniszterelnök miatt került veszélybe, hanem éppen azok miatt, akik egy definiálatlan jogállamisági kritériummal igyekeznek elgáncsolni az uniós állam- és kormányfők megállapodását. Demokrácia, jogállamiság, sajtószabadság, korrupció, bevándorláspolitika. Szívesen kifejteném a magyar álláspontot ezek kapcsán is az osztrák olvasók számára, de sajnos ezt már nem bírja el a Salzburger Nachrichten online térben is 800 karakterre korlátozott sajtószabad… (A figyelmes olvasók kedvéért jelezném, hogy az írás – amelyet sikerült karakterszámra pontosan német nyelvre lefordítani – 800 karakterből áll, a három pont pedig optimizmusom tükrözi, hogy talán ennyivel hajlandóak nekünk nagyobb teret engedni„ – olvasható a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár írásában.