Emmi: belföldön lehetséges, de megfontolandó az osztálykirándulás

Ebben a tanévben is szinte biztosan elmaradnak a középiskolások külföldi nyelvkurzusai , ám a belföldi osztálykirándulásokra és más iskolán kívüli programokra nem vonatkozik központi tilalom. Az iskolák elővigyázatosak, de vannak, akik akár a színházlátogatást is bevállalják.

Szigorú óvintézkedések mentén zajlik az oktatás a köznevelési intézményekben, az elmúlt másfél hónapban sikerült elkerülni, hogy berobbanjon az iskolákba a járvány. Az őszi úszásoktatást központilag felfüggesztették, de a tanórákon kívüli foglalkozások, tanulmányi célú és szabadidős programok egy része megtartható – írja a Magyar Nemzet.

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar (NPK) elnöke a lap megkeresésére elmondta: mindenki nagyon óvatos, ettől függetlenül nem vonatkozik központi tilalom az iskolán kívüli programokra. – Színházlátogatás van, belföldi kirándulásról is lehet szó, de egyértelműen erősen csökkent ezek száma a járványhelyzet miatt. Nálunk, a Révai Miklós Gimnáziumban egy kirándulás volt, előtte beszerezte az osztályfőnök a szülők engedélyét – magyarázta, hozzátéve: a jövő tavaszról még nagyon korai beszélni, de mindenki annak örülne, ha a normális helyzet állhatna vissza. A második félévben remélhetőleg már lesz lehetőség szalagavatók, ballagás, kirándulások, látogatások, testvériskolai kapcsolatok, szakmai rendezvények, sport és művészeti fesztiválok megtartására – fogalmazott. Horváth Péter elmondta azt is, hogy a 9. és 11. évfolyamosok külföldi nyelvtanulási programja – amelyet tavasszal egy évvel elhalasztott a kormány – szinte biztos, hogy ebben a tanévben is elmarad, semmi hír róla. A fogadó országok is nagyon kérdésesek lennének a jelenlegi helyzetben.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott központi járványügyi protokoll egyébként úgy szól, hogy az osztály- és tanulmányi kirándulások belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. A Magyar Nemzet érdeklődésére közölték: a külföldre tervezett utak kapcsán azt kéri a szaktárca, hogy azokat belföldi úti céllal tervezzék át.

Kozák András, tanügyigazgatási-jogi szakértő arra hívta fel a lap figyelmét, hogy a külföldre utazást kormányrendelet tiltja, és bár a jogszabály kivételként említi a hallgatói vagy tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítését, a szabadidős célú programok természetesen ebbe nem tartoznak bele. – Az iskolákban számos tanórán kívüli program van, amelyek szigorú biztonsági intézkedésekkel megvalósíthatók. Intézményen kívüli tevékenységet most jóval kisebb számban, egyéni mérlegelés alapján szerveznek, elsősorban szabadtéri programokat, kikérve a szülők, a diákönkormányzatok véleményét. Mivel az egészségügyi helyzet naponta változik, nehéz tervezni a tanév további részére, de a tél folyamán akár javulás is várható. Mindenki bízik benne, hogy tavasszal már lehet nagyobb rendezvényeket is tartani.

Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) elnöke szerint a jelenleginél szigorúbb, egyértelmű központi iránymutatásra lenne szükség. A Magyar Nemzetnek nyilatkozva problémásnak nevezte, hogy az intézkedési terv csak javaslatokat, illetve ajánlást tesz ahelyett, hogy pontos utasításokat tartalmazna. – Nem tudunk mit kezdeni a „lehetséges, de megfontolandó” és ehhez hasonló kifejezésekkel. Konkrét utasításra van szükség – mint például hogy a szülők nem léphetnek be az iskolákba –, mert a lágy megfogalmazások csak káoszhoz vezetnek – hangsúlyozta Szabó Zsuzsa, aki mind a diákoknak, mind a tanároknak a lehető legkevesebb érintkezést ajánlja.

Az érdekvédő szerint aggasztó, hogy nincs megoldás a krónikus betegségük vagy életkoruk miatt veszélyeztetett pedagógusok tehermentesítésére. Hozzátette: ha egy diákról kiderül, hogy koronavírussal fertőződött, akkor a jelenlegi intézkedési protokoll szerint az érintett osztályt elkülönítik, ám az őket oktató pedagógusokat nem. Ezen sürgősen változtatni kellene a nevelők védelmében – mutatott rá.