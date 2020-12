Újra megmozdult a föld Horvátországban, Magyarországon is érezni lehetett

A nemzetközi oldalak szerint erős,

A rengést nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában, Olaszországban, Szerbiában, sőt még Németországban is érezni lehetett.

A fő rengés után várhatók még utórengések, amelyek között erősek is lehetnek.

Mit jelent, hogy egy rengés 6,3-as erősségű? A Richter-skálán a 6 és 7 közötti rengések erősnek számítanak, évente mindössze 120 ilyet mérnek világszerte. Definíció szerint az erősebb épületek is megrongálódnak az epicentrumtól 50–80 kilométer távolságban is.

A CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint 2020. december 29-én 12 óra 19 perckor 6,3-es magnitúdójú földrengés keletkezett Horvátországban, mintegy 5 kilométeres mélységben. A rengés epicentruma Zágrábtól körülbelül 42 kilométerre délkeletre, a magyar országhatártól közelítőleg 100 kilométerre volt. A fő rengés után várhatók utórengések, amelyek között erősek is lehetnek. A földrengést Magyarország nagy területén is érezte a lakosság – írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala .

A földrengés epicentruma Zágrábtól 46 kilométerre, a közép-horvátországi Petrinja közelében volt, ahol több épület is összedőlt. Andrej Plenkovic horvát kormányfő elindult a helyszínre. A romok eltakarítására katonai alakulatokat is vezényeltek.

Petrinjában egy férfit autójából mentettek ki, amelyre rádőlt egy épületrész. Egy másik összedőlt házból egy apát és egy gyermeket hoztak ki, a gyerek belehalt súlyos sérüléseibe. Feltételezik, hogy további sérültek is lehetnek a romok között.

Az ország egyes részein nincs áramszolgáltatás, nem működik a telefon és az internet. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy hagyják szabadon a még működő telefonvonalakat. A földrengés Zágrábban is megrongált épületeket, a lakosság egy része elhagyja a fővárost, pánik és rémület lett úrrá köztük.



