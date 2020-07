Gyorsíthatják a vírus terjedését az illegális bevándorlók

A migránsok az elmúlt hónapokban zárt közösségben voltak, nem tesztelték őket, ezért könnyebben terjedt közöttük a vírus.

Gyorsíthatják a koronavírus terjedését Európában az illegális bevándorlók – közölte Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója kedden az M1 aktuális csatornán.

A szakértő azt mondta, hogy a migránsok az elmúlt hónapokban zárt közösségben voltak, nem tesztelték őket, ezért könnyebben terjedt közöttük a vírus. A bevándorlók például a balkáni útvonalon akár öt országot is átlépnek egy-két hét alatt, így rövid időn belül több országba is behordhatják a vírust – tette hozzá.

Kiemelte: a második hullám elkerüléséért vigyázni kell, hogy Magyarország ne engedjen be akárkit.

Horváth József beszélt arról is, hogy a járvány miatt fokozottabbá váltak a hackertámadások.

Szerinte ennek hátterében főként az állhat, hogy az emberek otthonról dolgoztak saját eszközeikkel, amelyeken nincs megfelelő védelmi rendszer, így könnyebb a támadásokat végrehajtani.