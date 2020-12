Hollik: teljessé vált a Soros György által szponzorált „Gyurcsány-lista”

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint „a Jobbik megvásárlásával” teljessé vált a Soros György által szponzorált „Gyurcsány-lista”.

Hollik István kedden az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában úgy értékelt: a baloldalon megtörtént az, amit „Gyurcsány Ferenc, a baloldal valódi vezetője” régóta eltervezett.

Bedarálta az összes pártot az LMP-től a Momentumon át egészen az MSZP-ig. Azt a Jobbikot is, amely még alapítónyilatkozatában elsődleges feladatának nevezte a kommunista utódpárt eltávolítását a hatalomból, és még 2017-ben is azt mondták: nem fognak össze egyetlen egy baloldali párttal sem. Sőt, Jakab Péter, a párt elnöke még idén márciusban is azt mondta, hogy nem fog egy listán szerepelni Gyurcsány Ferenccel – fejtette ki a kormánypárti politikus, kiemelve: „most mégis ott van, ami azt jelenti, hogy a Jobbikot megvették. Ők pedig a pénzért és a hatalomért mindenre képesek”.

„A Jobbik megvásárlásával tehát teljessé vált a Gyurcsány-lista” – fogalmazott Hollik István, hozzátéve: „ennek a listának a szponzora pedig Soros György”.