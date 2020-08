Ifj. Lomnici: a vészkorszakra utalnak a baloldal uszító megnyilvánulásai

Az erőszakra buzdító radikális baloldal visszaél a véleménynyilvánítás szabadságával, uszító megnyilvánulásai a vészkorszakra utalnak, és megbotránkozást keltenek a józan választókban, a baloldalon is – így értékelte Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője az Origónak azt a baloldali gyűlöletáradatot, ami az elmúlt hónapokban zúdult a jobboldali közéleti személyekre és választókra.

A baloldal az elmúlt időszakban nemcsak Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját fenyegette meg, hanem a teljes jobboldali választótáborra is minősíthetetlen kijelentéseket tett.

Rákay Philip a vagyonelkobzással fenyegetőzés után petíciót indított, amelyet 301 közéleti személy és művész támogatott és azóta már majdnem 15 ezren írtak alá.

Az elmúlt hónapokban a korábbi éveket is felülmúló gyűlöletkampányba kezdett a baloldal. Ennek csúcspontja az volt, amikor Gyurcsány Ferenc a közösségi oldalára azt írta, hogy hatalomra jutásuk esetén minden értelemben földönfutóvá teszik Vidnyánszky Attilát. A bejegyzés azt követően született, hogy a Kossuth-díjas rendezőt kinevezték a súlyos szakmai gondokkal küzdő Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi elnökének.

Ebbe a sorba illeszkedett az is, hogy Bródy Gábor, aki az MSZP színeiben jutott be az V. kerületi testületbe azt írta a beregszászi születésű Vidnyánszky Attilának, a színház facebook-oldalára: „Nem mennél vissza – most még magadtól – Ukrajnába…?”.