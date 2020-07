Írdalá.hu: nemzetközi sztár erősíti a kampányt

Újra nagy számban csatlakoznak a támogatók a székelyek szombaton újraindult aláírásgyűjtéséhez. A petíció kampánynyitójára Budapestre érkezett a székely származású Bölöni László, a világhírű volt labdarúgóval és edzővel reklámspot készülhet.

Több mint ötszázan csatlakoztak a vasárnapi lapzártáig a székelyek újraindult aláírásgyűjtéséhez, a petíciót több hónapos szünet után szombat óta lehet ismét támogatni – írja a Magyar Nemzet.

Pesty László kampányfőnök a lapnak elmondta: az indulás nagyon biztató, hiszen ekkora érdeklődés kifejezetten erősnek számít az első napokban. A szakember egy hosszú vonatszerelvény beindításához hasonlította a mostani munkát. Azt mondta: az első napokban, hetekben nem várható, hogy nagyszámú támogató áll majd az ügy mellé, a befektetett energia lassan térül meg.

Ám szerinte ez az akció is úgy viselkedik majd, mint egy hatalmas, nehéz szerelvény, amely ha begyorsul, nem lehet megállítani. Pesty László korábban kifejtette: az Írdalá.hu csapata – miután meghatározta a kommunikációs stratégiát – komoly vállalásokat tett. Egymillió helyett kétmillió aláírást szeretnének Brüsszel asztalára tenni, és hét helyett tíz országban teljesítenék a szükséges aláírási limitet.

A kampánycsapat meghatározott hét új célországot: Horvátországban, Szlovéniában, Spanyolországban, Litvániában, Svédországban, Észtországban és Lettországban is gyűjtik majd a szignókat. Ezzel kapcsolatban Pesty László kiemelte: egy-egy ország sok esetben nem egy nemzeti kisebbséget jelent, elég csak Spanyolországra (baszkok és katalánok) vagy Svédországra (számik és tornedáliak) gondolni. Az Írdalá.hu csapata ezeknek a kisebbségeknek a saját nyelvükön készített kampányanyagokat, és speciális tartalmakkal igyekeznek megszerezni a támogatásukat. A nemzetközi nyitás érzékelhető az új támogatók összetételén, mert a korábbi magyar, felvidéki és erdélyi aláírók mellett egyre több külföldi, így svéd vagy spanyol is csatlakozik az ügyhöz.

A kampánnyal kapcsolatban vasárnap egyeztetett Pesty László és a székely származású, korábbi BEK-győztes labdarúgó, Bölöni László, aki már tavasszal is segítette az Írdalá.hu csapatát.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a sztáredző, aki a petíció kampánynyitójára Budapestre érkezett, tovább is támogatja a székelyek petícióját, és a napokban egy reklámspot is készülhet Bölöni Lászlóval. Pesty László ennek kapcsán elmondta, hogy a kampányban a gasztronómia mellett nagy hangsúlyt fektetnek a sportra, így a labdarúgásra is, ezért kifejezetten hálásak a világhírű sztár segítségéért, aki az erdélyieket mozgósíthatja nagy számban.

A tét mindenesetre óriási, hiszen ha a petíció sikeres lesz, akkor lehetőség nyílhat arra, hogy a tagállamok őshonos nemzeti kisebbségei által lakott régiók alanyi jogon pályázhassanak európai uniós támogatásokra.

Borítókép: Bölöni László egy 2019-es meccsen