Jakab Péter vezeti a baloldali miniszterelnök-jelöltek versenyét

Jelenleg Jakab Péter a legnépszerűbb a baloldali miniszterelnök-jelöltek közül az ellenzéki választók körében (21 százalék), őt Karácsony Gergely követi (14 százalék) – derül ki a Nézőpont Intézet országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából. Érdekesség, hogy Jakabot kevesebben tartják esélyes befutónak, mint ahányan támogatnák, Karácsony esetében viszont többen vannak támogatóinál az őt esélyesnek tartók.

A teljes felnőttnépesség körében Orbán Viktor utcahosszal vezet a miniszterelnök-jelöltek között. A megkérdezettek 44 százaléka mondta azt, hogy továbbra is ő legyen a kormányfő, s csak 30 százalékuk nevezett meg más személyt – írja a Magyar Nemzet.

A baloldali politikusok közül Jakab Péter szerezte a legtöbb szimpatizánst (10 százalék) a teljes népesség körében, mögötte Karácsony Gergely, Budapest jelenlegi főpolgármestere 7 százalékkal áll.

A baloldali előválasztáson azonban nem a teljes népesség, hanem az Orbán Viktor munkájával elégedetlenek véleménye dönti majd el, ki lesz a hivatalban lévő miniszterelnök kihívója.

A kormánykritikus szavazók körében is a Jobbik-elnök vezet: az ellenzéki választók 21 százaléka szavazna Jakab Péterre és 14 százaléka Karácsony Gergelyre.

A többi, eddig felmerült jelölt nem tűnik esélyesnek. Márki-Zay Péter csak 8, Dobrev Klára 7, a szélsőséges kommunikációval operáló Fekete-Győr András pedig mindössze 4 százalékot szerezne az Orbán-kormánnyal elégedetlen szavazók között. Úgy tűnik, Márki-Zay ezzel kiesett a versenyből, de Dobrev esélyei is minimálisak – igaz, ő még nem is jelentette be hivatalosan indulását. Érdekes, hogy a kormánykritikus szavazók 15 százaléka jelezte azt, hogy más – meg nem nevezett – jelöltre szavazna. Ez az ismeretlen jelölt, ha minden szavazatot tudna egyesíteni, most Karácsony Gergelyt is megelőzné.

A miniszterelnök-jelölt kiválasztása szempontjából nemcsak a szimpátia, de az esélyesség is fontos. Főpolgármesterré választása óta Karácsony Gergely aktívan küzd a kormánnyal, és Dobrev Klára kérlelhetetlen kormányellenessége is közismert. Bár mindketten „sem megerősíteni, sem cáfolni” nem akarják jelöltségüket, a nyilvánosság biztosra veszi szándékukat. Erre vezethető vissza, hogy mindkettőjüknek három-három százalékponttal többen adnak jelöltté válási esélyt (17, illetve 10 százalék), mint ahányan szavaznának rájuk az előválasztás során. Jakab Péternek viszont egy százalékponttal kisebb esélyt (20 százalék) adnak az ellenzéki választók, mint ahányan szavaznának rá. Utóbbi még támogatásnövekedési lehetőséget is jelent számára.

A többi jelöltnek jelenleg nincs komoly esélye, ám az eldöntheti a küzdelmet, hogy a most esélytelen jelöltek végül kinek a támogatására szólítják fel szimpatizánsaikat. Érdekesség, hogy az ellenzéki szavazók 15 százaléka szerint végül nem lesz közös miniszterelnök-jelölt, további négy százalékuk pedig egy eddig meg nem nevezett jelölt befutását várja.