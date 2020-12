Karácsony ütheti ki a nyeregből Dobrevet

Ha Karácsony Gergely végül mégis elindul a baloldali miniszterelnök-jelölti előválasztáson, az jelentősen csökkentené Dobrev Klára esélyeit. Sőt, Gyurcsány Ferenc felesége emiatt lehet, hogy meg sem méretné magát. Ez esetben Gyurcsánynak a már 2014-ben kiagyalt mesterterve dőlne romba.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Bár a nyilvánosságnak a sosem látott együttműködést mutatják, valójában öldöklő harc folyik a közös jelölteket, közös listát és közös miniszterelnök-jelöltet ígérő baloldali pártok között. Legutóbbi a napokban került a figyelem középpontjába, miután Gyurcsány Ferenc a Telexnek adott interjúban bejelentette, hogy ha vállalja, úgy Dobrev Klára lesz a DK miniszterelnök-jelöltje. Gyurcsány feleségének esélyeiről a Magyar Nemzet ellenzéki tárgyalásokra rálátó forrásai egyöntetűen úgy vélekedtek: bár Dobrev ismertsége az utóbbi években, főként az EP-választás óta jelentősen megerősödött, így esélyesként lehet számontartani a miniszterelnök-jelölti előválasztáson, annak kimenetelét nagyban befolyásolja, ha végül Karácsony Gergely is megméreti magát – írja a lap.

Bár a főpolgármester egyelőre azt állítja, hogy nincsen ilyen ambíciója, források szerint erre nem kell mérget venni, ebben az esetben pedig szinte biztos, hogy Dobrev Klára alulmaradna a nála nagyságrenddel ismertebb és népszerűbb Karácsonynál.

Sőt, egyes MSZP-s, illetve a Momentum belső folyamataira rálátó források azt sem tartották kizártnak, hogy ilyen körülmények között Dobrev akár el sem indul az előválasztáson, mert várható bukása óriási presztízsveszteséget okozna a DK-nak, amely így sokkal gyengébb pozícóban tárgyalhatna a közös listáról.

Bárhogy van is, tény, hogy az ominózus interjúban az egyébként bőbeszédű Gyurcsány Ferenc feltűnően szűkszavúan nyilatkozott Karácsony lehetséges indulásáról.

„Még ha gondolnék is erről valamit, akkor sem válaszolnék erre a kérdésére” – próbálta rövidre zárni a témát a DK elnöke. A megismételt kérdésre is csupán annyit mondott, hogy „nem szabad veszélyeztetni azt, amit elértünk. Mert itt minden rossz félmondat okot ad spekulációra, rosszabb esetben sértődésre. Ezeket pedig kerülöm. Majd ő (Karácsony) eldönti.”

Bár Gyurcsány az interjúban azt is hangoztatta, hogy bármi lesz is, elfogadják az előválasztás eredményét, érdemes felidézni, hogy a DK elnöke a főpolgármesteri előválasztáson sem tartotta magát az ígéretéhez, hiszen az utolsó pillanatban Kálmán Olgával rukkoltak elő Karácsony beharangozott támogatása helyett.

Gyurcsány vélhetően már csak azért sem nézné tétlenül Karácsony indulását, mert bármilyen hihetetlen, a Magyar Nemzethez már 2014-ben, nem sokkal az akkori országgyűlési választás után eljutott az információ, hogy az akkor még a baloldalon is páriának számító DK elnöke eldöntötte: maga helyett feleségéből csinál miniszterelnököt.

A terv akkor még teljes képtelenségnek tűnt, hiszen Gyurcsányék 2014-ben éppen csak túléltek: bár sikerült beerőszakolniuk magukat az összefogásba – aminek legemlékezetesebb epizódja volt, amikor a Műegyetem előtt szónokló Mesterházy Attilába szinte belefojtották a szót az összefogásért skandáló DK-sok – és a parlamentbe is bejutottak, frakciót nem tudtak alakítani. Ráadásul akkor Dobrev Klára még várandós volt legkisebb gyermekükkel. Az idő azonban igazolta az információt, a tervet pedig Gyurcsányék lépésről lépésre valósították meg: a Facebookon megalakult Dobrev Klára Szimpatizánsainak Csoportja, amelynek már kezdetben is irreálisan magas, tízezer fölötti követője volt. Idővel egyre rendszeresebbé vált, hogy Dobrev politikai rendezvényeken jelent meg, illetve lakossági fórumokat is tartott, a 2019-es EP-választáson pedig immár hivatásos politikusként vezette a DK listáját, és a párt sikeres szereplése után nem csupán képviselő lett, hanem az EP egyik alelnökévé is megválasztották.

Borítókép: Karácsony Gergely és Dobrev Klára (DK)