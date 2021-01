Kásler Miklós: tévhitek a védőoltásokról (videó)

Számos tévhit, álhír és elbizonytalanító információ jelenik meg a védőoltásokról, miközben már bizonyított, hogy a Pfizer vakcinája biztosítja a koronavírus elleni védelmet – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a vakcina beadásának valós részleteiről.

A miniszter emlékeztetett: a védőoltások már bizonyítottak, hiszen azokkal már eddig is számos fertőző kórt sikerült leküzdeni. Rámutatott, hogy nem a védőoltástól kell tartanunk, hanem a fertőzéssel járó kockázatoktól. Amellett, hogy a vakcináknak kiemelt jelentőségük lesz a védelem kialakításában, továbbra is be kell tartani a járványügyi intézkedéseket – hívta fel a lakosság figyelmét.

Végül felsorolta azt a három csoportot, akik számára nem javasolják a Pfizer-vakcinák beadását: a várandósok, akik kórelőzményében anafilaxiás reakció szerepel, vagy allergiásak a védőoltás bármely összetevőjére.

Borítókép: Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere