Kell az erősítés a határra, készülnek a tartalékosok

A zöldhatáron is csúcsforgalom várható a nyáron.

Hatnapos rendészeti, harcászati és egészségügyi kiképzésen gyakorolják a feladatokat július első napjaiban azok az aktív, önkéntes műveleti, valamint önkéntes területvédelmi tartalékosok, akik a nyári csúcsidőben megkezdhetik határvédelmi szolgálatukat a magyar–szerb határszakasz műszaki határzára mellett – írja a Honvédelem.hu portálra hivatkozva a Magyar Nemzet. Az előrejelzések és a nemzetközi geopolitikai helyzetjelentések szerint tízezres nagyságrendben indulhatnak meg heteken belül Nyugat-Európa felé a Balkánon, Görög- és Törökországban rekedt illegális bevándorlók. A feszes, állandó szolgálatellátás miatt szükség van a tartalékosok erősítésére.

Száz tartalékos katona vett részt azon a kiképzésen, amelynek célja, hogy a határvédelmi szolgálatra vállalkozó önkénteseket minden szükséges szakmai, harcászati, jogi tudással felruházza. Az elméleti és gyakorlati feladatokat a Magyar Honvédség szolnoki Béketámogató Kiképző Központjának nagy tapasztalattal bíró, a hazai és a külföldi határvédelemben is jártas kiképzői mutatták és tanították be a területvédelmi tartalékosok alkotta alegységnek. A Magyar Honvédség misszióba készülő, egyéni beosztásba tervezett katonáinak felkészítésére létrehozott speciális kiképzőbázison hetedik alkalommal készítettek fel tartalékosokat a határvédelmi szolgálat ellátására.

Jogi ismeretek, eszközök használata és elsősegély

A kiképzés során a tartalékos honvédek begyakorolták, hogyan kell végrehajtani a különböző személyi és gépjármű-igazoltatásokat, -átvizsgálásokat, milyen taktikát kívánnak meg a rendészeti teendők, melyek a határsértés jelei, mit kell tennie a katonának, ha jogsértés észlel. Kiképzést kaptak a határon elengedhetetlen technikai eszközök, távcsövek, éjjellátó berendezések, hókamerák kezelésére is, valamint a műszaki határzár elemeit, biztonsági berendezéseit is megismerték. Mivel a határszolgálat nem veszélytelen, jutott idő a fegyverhasználati ismeretek felelevenítésére és katonai önvédelmi fogások gyakorlására is. A tartalékosok elsősegélynyújtásból is kaptak egy magasabb szintű modul kiképzést, mert a tapasztalatok szerint a műszaki határzáron keresztül jutó illegális migránsok rendszeresen megsérülnek a határsértés közben, a sérüléseiket az őket elfogó, feltartóztató honvédeknek kell ellátniuk a helyszínen.

Rédei Róbert honvéd alezredes, a kiképzést vezető parancsnok szerint a felkészülő önkéntes területvédelmi tartalékosok motiváltak, legtöbbjük a déli határhoz közeli megyékben lakik, közvetlenül ismerik a migrációs helyzetet. Bizonyítani akarnak maguknak, a családjuknak és a közösségüknek is, ahonnan jöttek, ami remek példát mutat az önkéntes műveleti és az aktív állománynak is: az önkéntes területvédelmi katonákra bármikor számíthat a Magyar Honvédség, egész Magyarország.

Borítóképünkön tartalékos honvédek a kiképzésen