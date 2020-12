Kereshette a halált a rendőrjárőrt Újpesten összeszurkáló férfi

A rendőr, aki rávetette magát az újpesti ámokfutóra, nem mérlegelhetett, hogy melyik megoldást válassza, veszélyben voltak az ott lakók, köztük négy gyerek – véli a kriminálpszichológus. Végh József szerint a december 24-én történt eset tanulságait levonják, és nyilvánvalóan oktatni is fogják a kiképzés és az ismétlő oktatások alkalmával.

A december 24-én Újpesten összeszurkált őrmestert szombattól a Honvédkórház általános osztályán kezelik tovább; súlyos az állapota, de a közvetlen életveszélyen túljutott. Amikor a szúrásoktól összerogyott, még felhívta Sárospatakon az édesanyját, majd elájult. A katonaorvosoknak, a szerencséjének és erős szervezetének köszönhetően rohamosan javul az állapota – írja a Magyar Nemzet.

Tegnap az országos rendőrfőkapitány, Balogh János, a budapesti főkapitány, Terdik Tamás és az újpesti kapitány, Hajdú Károly meglátogatta őt a kórházban.

A rendőrök között is ritka az a hősiesség, ahogy az Újpesten ámokfutó 35 éves délegyházi férfit megfékezte a rendőrjárőr. Végh József kriminálpszichológus leszögezte a lapnak, hogy

a 23 éves őrmester hölgy esküjéhez híven cselekedve lőtte le a 26 éves járőrtársát összeszurkáló őrjöngőt.

Erika és Péter, ahogy mára az egész ország ismeri a fiatal rendőröket, a kiképzésüknek megfelelően reagáltak, amikor a Kassai úti panelházban szembesültek a tőrkéssel hadonászó, üvöltő férfival, aki éppen az egyik lakásba próbált betörni. Péter azonnal rávetette magát, így akadályozva meg, hogy rátámadjon a bent lévő családra és vendégeire. A felnőttek mellett négy gyermek is rettegve hallgatta a folyosóról beszűrődő ordítást, majd a féltucatnyi szúrástól összerogyó rendőr hangját, a hölgy kiabálását, hogy a támadó hagyja abba, majd a lövéseket.

Összesen nyolc lövés dördült, ebből kettő megfékezte a a támadót, aki azonnal meghalt.

A kriminálpszichológus szerint Péter nem mérlegelhetett, gondolkodhatott, melyik megoldást válassza, veszélyben voltak a lakásban lévők, ezért önfeláldozóan ráugrott az őrjöngőre, ezzel megakadályozva a betörést és megmentve a lakásban lévők életét.

A rendőri esküben ott van az is, hogy mások életét megmenti az eskütevő, akár saját testi épsége, élete árán is. Erika is ennek a szellemében cselekedett,

járőrtársa életére törtek, a közvetlen életveszély pedig törli azt az előírást, amelyik a fegyverhasználat szabályaira vonatkozik. Például azonnal lőhet a gyilkosságra készülőre.

Végh József a rendőrök hősiessége mellett kiemelte azt is, hogy minden rendkívüli eseményt – mint a fegyverhasználatot – nemcsak a nyomozó ügyészek vizsgálnak, hanem a rendőrségen belül is elemzik, megállapítva, hogy pontosan mi történt, azt is megvizsgálva, az érvényben lévő szabályok, esetünkben egy őrjöngő megfékezésére vonatkozó előírások megfelelnek-e a kor követelményeinek. A szakember maga is oktatja a járőrök kiképzőit, akik a megzavart elméjű, drog vagy alkohol hatása alatt lévő, illetve elmebeteg megfékezésének gyakorlati tudnivalóit adják át a kiképzés során. Végh József nyomatékosította: a jelenlegi erre vonatkozó szabályzat megfelel a kor kihívásainak.

Az újpesti eset tanulságait azonban levonják és nyilvánvalóan oktatni is fogják a kiképzés és az ismétlő oktatások alkalmával.

A szakember szerint a támadó nyilvánvalóan zavart elméjű volt, ezt okozhatta súlyos depresszió, alkohol- vagy drogprobéma, de súlyos mentális betegség is. Az eddig megismert részletek arról tanúskodnak, hogy a férfi kereste a lehetőséget, hogy megölesse magát. Ez az öngyilkosság egy ritka, speciális módja, de nem egyedi: az egyetemista társai kivégzésére készülő S. Ábel a sajtóban is elmondta, hogy agyonlöveti magát a TEK-esekkel, ha elítélik; nyilatkozata után elmeorvosi megfigyelésre utalták.